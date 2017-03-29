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В случае проведения референдума государство потратит около 75 млн. леев
29.03.2017

Учитывая опыт последних голосований, расходы на возможный республиканский консультативный референдум поднимутся примерно до 75 млн. леев, отмечает Центральная избирательная комиссия на запрос Агентства IPN.

На данный момент в ЦИК еще не поступил указ президента о проведении консультативного референдума, подписанного 28 марта. И поскольку в указе не установлена дата вступления документа в силу, он начнет действовать с момента опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. После этого ЦИК может начать процедуры организации и проведения референдума. ЦИК утвердит смету расходов и передаст ее правительству для идентификации финансовых ресурсов.

Что касается даты 24 сентября, объявленной главой государства для проведения референдума, ЦИК уточняет, что избирательное законодательство предусматривает назначение даты референдума не позднее, чем за 60 дней до дня его проведения. Таким образом, ЦИК имеет в своем распоряжении достаточно времени для утверждения календарного плана мероприятий по подготовке и проведению референдума.

Президент Игорь Додон подписал во вторник вечером, 28 марта, на встрече в расширенном формате со средствами массовой информации указ о проведении республиканского консультативного референдума. На референдуме граждане должны ответить на четыре вопроса. Первый вопрос относится к отмене закона, который ставит на плечи граждан украденный из банковской системы миллиард. Второй вопрос касается предоставления президенту полномочий для роспуска парламента в иных условиях, чем предусмотрено в настоящее время законом, с целью проведения досрочных парламентских выборов. Третий вопрос касается сокращения количества депутатов от 101 до 71, а четвертый относится к изучению в школах Истории Молдовы.


 
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