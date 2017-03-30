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Общество
Полиция получила право задерживать семейных агрессоров прямо на месте совершения преступления
30.03.2017

"Полиция получила право задерживать семейных агрессоров прямо на месте совершения им преступления с их последующей немедленной изоляцией", - сообщил в среду на пресс-конференции начальник генерального инспектората полиции Александру Пынзарь.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он признался, что насилие в домашнем кругу является тем самым феноменом, с которым правоохранительные органы давно, но не очень успешно борются многие годы.

"К сожалению, не редкость для семей, особенно бедных, рукоприкладство мужа по отношению к жене или детям. Часто это сопровождается серьезными травмами, дети получают психологические травмы. До недавнего времени полиция не могла реально и быстро реагировать на такие правонарушения. Насильник и дебошир оставался в семьи продолжал тиранствовать над своими близкими. Теперь мы не только получили право изолировать его за издевательства, но нанесение увечий признается уголовно наказуемым деянием", - сообщил чиновник.

Он отметил, что в партнерстве с МВД с данным социальным феноменом борются и неправительственные организации.

"Полиция пытается работать для предотвращения этой тенденции, заключая прямые контракты о сотрудничестве с центрами по правам человека. С руководителем такого центра из Кэушень Ионом Оборочану сегодня подписан меморандум о взаимодействии", - сообщил Пынзарь.


 
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