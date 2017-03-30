Слусарь: Додону следует выйти с предложениями по пенсионной реформе, по росту штрафов и тарифов на медуслуги

Вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь считает, что своей инициативой о проведении консультативного референдума президент Молдовы Игорь Додон "продолжает политику дестабилизации общества".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", политик написал в среду в социальных сетях, что своими действиями Додон помогает режиму Плахотнюка, который держится на плаву во многом благодаря политики разделения общества по всем возможным критериям.

"Президент предложил консультативный референдум по введению в школах истории Молдовы. Юридических последствий он не имеет, но полгода противостояния в обществе нам обеспечено. Но разве сейчас именно эта проблема приоритетна?", задает он вопрос, напоминая, что школы в стране исчезают десятками и скоро детям негде будет учить любую историю.

"С упрямством, достойным лучшего применения, глава государства проталкивает идею получения Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе. Проведите опрос среди населения и спросите, кто входит в этот союз, в чём его суть и чем он отличается от Таможенного союза? Кто знает это? Значит, опять борьба двух примерно равных частей населения. При этом нынешний криминальный режим вновь будет выглядеть спасителем европейского вектора и сможет продолжать клянчить деньги у внешних партнёров", - уверен Слусарь, обращая внимание, что "Плахотнюк (координатор правящей коалиции - "И") в условиях геополитического противостояния чувствует себя, как рыба в воде".

Оппозиционер считает, что у главы государства не получается борьбы с системой, захватившей власть в государстве.

"Почему до сих пор нет Указа об аннулировании назначения генеральным прокурором Эдуарда Харунжена ? Президент думает об аннулировании нескольких указов о назначении судей, но непонятно зачем были назначены, в том числе и судьи с очень сомнительной репутацией. Борьба с захваченной и неэффективной юстицией поддерживается почти всеми гражданами", - констатировал лидер платформы DA.

По его мнению, накануне не была озвучена позиция президента по пенсионной реформе, по увеличившимся в несколько раз штрафам и тарифам на медицинские услуги.

"Но ведь именного глава государства имеет право выйти с законодательными инициативами по этим важным вопросам, касающихся всех граждан. И что мы имеем в сухом остатке? Там где надо противостоять режиму по проблемам, имеющим поддержку всего общества, таких как экономическое благосостояние граждан, реформирование юстиции и борьба с коррупцией, Додон никак не мешает Плахотнюку, хотя имеет достаточно полномочий для этого", - считает оппозиционный лидер.

Он подчеркнул, что за 100 дней его президентства "режим только укрепился и пытается удержаться у власти при помощи одномандатной системы выборов в парламент".

"Глава государства всеми силами углубляет раскол общества по разным параметрам. Этим он сильно облегчает жизнь главному мафиози страны - Плахотнюку, тандем Додона с которым позволяет удерживать страну в захваченном состоянии", - подчеркнул Слусарь.