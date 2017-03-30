Пятеро основателей ЛДПМ покинули партию

Группа либерал-демократов покинула партию, так как не согласна с мнением руководства по многим актуальным вопросам, сообщает Noi.md.

Речь идет о депутате Ангеле Агаке, заместителе председателя района Яловень Анатолие Димитриу, муниципальном советнике Геннадии Думански, бывшем главе Агентства по туризму Николае Платоне, а также бывшем члене Национального совета по участию Дорине Мындряну, который зарегистрировал партию в Министерстве юстиции. Все пятеро стояли у истоков Либерал-демократической партии. Депутат Ангел Агаке заявил Deschide.MD, что решение было принято после публичных заявлений руководства ЛДПМ по нескольким вопросам, которые можно найти в программе и уставе формирования.

«Нынешнее руководство не следует программе работы и нарушает устав. Надеюсь, что хотя бы коллеги по фракции поддержат эти принципы, ради которых мы пришли в политику. Мы давали электорату обещания и завтра-послезавтра нас спросят: вы обещали одномандатное голосование, обещали депутатов без иммунитета», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что остается во фракции. По словам Агаке, он примет решение о своем членстве во фракции в зависимости от того, какую позицию займут либерал-демократы по вопросам перехода на одномандатную избирательную систему и отмену депутатской неприкосновенности.

Николае Платон также подтвердил Deschide.MD, что покинул партию. Экс-глава Агентства по туризму отказался давать дополнительные комментарии.

У председатель ЛДПМ Виорела Чиботару оказался выключен телефон.

ЛДПМ включила в свою предвыборную программу переход на одномандатную избирательную систему и отмену парламентского иммунитета. Летом 2011 года ЛДПМ передала в Конституционный суд законодательную инициативу об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда отсутствие парламентского иммунитета являлось частью программы правящего Альянса за евроинтеграцию, утвержденной парламентом. На тот момент председатель ЛДПМ Валериу Стрелец призвал коллег по коалиции поддержать законопроект, однако представители коалиции отказались.