Игорь Додон не выполнил своё обещание быть президентом для всех, мнения

Игорь Додон не выполнил своё обещание быть президентом для всех и вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, он ведёт политическую борьбу, разделяющую общество. Такие заявления были сделаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Директор Центра стратегических исследований и политического консалтинга „Politicon” Анатол Цэрану утверждает, что Игорь Додон не выполнил своё обещание быть президентом для всех. „Мне кажется, что Додон выполнил всё, что обещал, за исключением обещания быть президентом для всех и защищать интересы всех. Попытка поменять курс истории это показывает. Постарайтесь понять, что вы не находитесь у власти, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы к власти не пришли. Как можно утверждать, что, начиная с 1990 года, весь курс истории является лживым, что Россия спасла нас от голода, когда из-за организованного голода в Молдове погибло больше всего людей?”, - заявил Цэрану.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Николае Тимофти Влад Цуркану утверждает, что нынешний глава государства своей политикой ещё больше разделяет общество. „Результат, полученный во втором туре Майей Санду, показывает, что почти половина населения имеет другие взгляды. Игорь Додон был избран не для того, чтобы вести политическую борьбу с позиции ПСРМ”, - сказал Цуркану.

Секретарь президента Молдовы Ион Чебан ответил на данные заявления в эфире этой же передачи: „Когда вы говорите о голоде, не забывайте, что сегодня, в XXI веке, у нас есть люди, которым нечего есть, дети, которые не посещают школу. Что касается истории, то нигде в мире вы не найдёте такой ситуации, чтобы изучалась история другой страны. Вы являетесь унионистами и выступаете за ликвидацию государства Республика Молдова”.