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Экономика
НБМ просит у граждан совета по улучшению кредитования экономики
30.03.2017

 Национальный банк Молдовы попросил граждан страны высказать свои советы по улучшению кредитования национальной экономики.

Как отмечается в сообщении НБМ, кредитование реального сектора экономики является основой обеспечения устойчивого экономического роста страны, а главной целью банковско-финансовой системы является обеспечение постоянного притока финансовых ресурсов из сбережений в реальный сектор.

Подчеркивается, что в этом контексте НБМ разрабатывает нормы и принципы, устанавливая адекватные денежные и пруденциальные условия для поддержки процессов кредитования отраслей национальной экономики.

Для того, чтобы знать экономические, правовые, денежные, пруденциальные и бюрократические ограничения, влияющие на процесс кредитования реального сектора, Национальный банк Молдовы просит направлять предложения по улучшению кредитования национальной экономики до 20 апреля 2017 г. по адресу Andrei.Rotaru@bnm.md.


 
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