Стало известно сколько будет стоить час парковки в центре Кишинева

Мэрия Кишинева готовится провести публичные слушания по проекту регламента работы платных парковок в муниципии Кишинев, пишет Newsmaker.md. На сайте столичной администрации опубликован документ, в котором прописано, сколько горожане будут платить австро-венгерской компании EME Parkleitsystem GMBH за час парковки и эвакуацию транспортного средства.

Проект регламента работы платных парковок в Кишиневе мэрия вынесла на публичное обсуждение в конце прошлой недели. В регламенте подробно указано, во сколько жителям столицы обойдется один час парковки автомобиля, какие санкции ждут тех, кто будет парковаться неправильно и сколько придется платить за эвакуацию автомобиля. Граждане могут направлять свои замечания и рекомендации по поводу документа муниципальному управлению транспорта и путей сообщения до 12 апреля. После этой даты будут назначены публичные слушания, о дате и месте проведения которых мэрия объявит за три дня.

Согласно регламенту, парковочные места в столице поделят по зонам.

В первую зону войдет 1000 парковочных мест, расположенных в периметре улиц Бэнулеску-Бодони — Иерусалимская — Александру чел Бун — Николай Старостенко — Измаильская.

Один час парковки в этой зоне будет стоить 15 леев для автомобилей, мотоциклов, мопедов и грузовиков, масса которых не превышает 3500 кг. Для транспортных средств, вес которых превышает 3500 кг (грузовики, трактора, автобусы и пр.) час парковки рассчитывается по тройной цене и составит 45 леев.

Во вторую зону войдет около 10000 парковочных мест, расположенных в периметре улиц Матеевич — Измаильская — Льва Толстого — Букурешть — Чуфля — Негруцци — Гагарина — Аллея вокзала — Албишоара — Михай Витязул — Щусева — Константин Стере.

Час парковки в этой зоне обойдется автовладельцам в 10 леев, а водителям большегрузных транспортных средств придется заплатить 30 леев.

В третьей зоне предполагается около 20000 парковочных мест в периметре улиц Балканское шоссе — Петриканы — Соколень — Студенческая — Георге Гимпу — Милеску-Спэтару — Приднестровская — Индустриальная — Лунка Быкулуй — Градина Ботаника — Валя Кручий — Гренобля — Василе Александри — Друмул Скиноасей — Миорица — Колина Верде — Хайдучилор — Хынчештское шоссе — Яловенская — Волунтарилор — Василе Лупу — Тудор Владимиреску.

Час парковки в этой зоне будет стоить 5 леев, а для большегрузных автомобилей — 15 леев.

Жильцы зон, в которых обустроят парковки, а также экономические агенты смогут получить скидки или специальные разрешения на парковку.

В регламенте также прописана стоимость услуг разблокирования колес неправильно припаркованного автомобиля и эвакуации транспортного средства.

Так, снятие блокировки в день установки обойдется водителям в 750 леев. В последующие дни это будет стоить уже 950 леев.

За эвакуацию транспортного средства придется заплатить 1600 леев, а каждый день на штраф-стоянке будет стоить 150 леев.

Если водитель попытается использовать старый талон на парковку, ему придется заплатить штраф, в 300 раз превышающий стоимость парковки (4500, 3000 или 1500 леев в зависимости от зоны парковки). Такой же штраф предусмотрен и за парковку на местах, предназначенных для автомобилей людей с ограниченными возможностями.

Горожане смогут получить разрешение на год на парковку во дворе для одного транспортного средства, для этого им необходимо будет оплатить административный сбор 500 леев. Вторая авторизация на парковку во дворе может быть выдана жильцу, если на парковке есть свободные места, а стоить это будет уже 2500 леев в год.

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