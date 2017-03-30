Молдова проиграла 2 дела в ЕСПЧ и должна выплатить 10 000 евро

Молдова проиграла еще два дела в ЕСПЧ, из-за чего государству придется выплатить компенсации морального и материального ущерб в размере более 10 000 евро. Оба решения в отношении Республики Молдова ЕСПЧ вынес 28 марта.

Незаконный штраф за участие в демонстрации

В первом деле заявитель 34-летний житель Кишинева Евгений Шоларь пожаловался в ЕСПЧ на административный штраф, который на него наложили после участия в демонстрации 1 мая 2005 года, организованного ассоциацией «Новый проект - Буджак». В разрешении, выданном примэрией Кишинева 25 апреля 2005 года, устанавливалось строгое место проведения мероприятия, а также условие, что участники не должны носить какую-либо символику партий, политических организаций или объединений, которые не зарегистрированы в Молдове.

4 мая 2005 года полиция составила протокол, так как собрание состоялось не в отведенном примэрией месте, а участники имели при себе символику, плакаты и скандировали лозунги в поддержку незарегистрированных партий и движений.

В тот же день суд сектора Буюкань наложил на заявителя штраф в размере 450 леев, без учета аргументов заявителя, что он не был организатором мероприятия. Шоларь подчеркивал, что только некоторые из протестующих были наказаны, хотя все они совершили одни и те же действия.

Заявитель обжаловал решение суда сектора Буюкань в Апелляционной палате, но суд отклонил жалобу. Из-за неуплаты штрафа 14 ноября 2005 года суд сектора Буюкань заменил Шоларю штраф заключением на 30 дней. Заявитель обжаловал это решение и выплатил штраф, а 7 декабря 2005 года Апелляционная палата распорядилась немедленно его освободить.

Проанализировав решения молдавских судов, ЕСПЧ отметил, что в случае мирных протестов, как это было и в рассматриваемом деле, национальные органы власти должны проявлять толерантность. Что касается места, где демонстрация, ЕСПЧ отметил, что, несмотря на проведение акции в другом месте, это было недалеко от санкционированного места проведения, а малочисленные участники протеста не нарушали работу соседних учреждений. Относительно символики, которую носили некоторые из участников, ЕСПЧ отметил, что не было доказано, как это могло угрожать или вызвать общественные беспорядки.

В заключение ЕСПЧ счел, что санкция в отношении заявителя не была соразмерной преследуемой законной цели, а также что национальные власти превысили по своему усмотрению размер штрафа, при том, что подобное вмешательство не было необходимым в демократическом обществе.

Государству, в итоге, придется выплатить заявителю 28 евро за материальный ущерб, 4 000 евро за моральный ущерб, 1 560 евро за расходы и издержки.

Незаконное раскрытие данных компанией Moldtelecom

Во втором проигранном Молдовой деле заявительница 65-летняя Ольга Савочко пожаловалась на раскрытие данных о ее телефонных звонках компанией Moldtelecom. Женщина заявила, что тем самым были нарушены ее права права и ее семьи на частную жизнь. Заявительница также ссылалась на право на справедливое судебное разбирательство, свободу слова и право на эффективное внутреннее средство правовой защиты.

Дело началось с тяжбы между заявительницей и ее матерью. По словам заявительницы, Moldtelecom (единственный национальный оператор фиксированной телефонной связи, единственным акционером которого является государство) предоставил ее матери и адвокату ряд записей о телефонных разговорах заявительницы, проходивших ежемесячно. Эта информация включает набранные номера телефонов, дату, время, продолжительность и стоимость звонков Ольги Савочко.

Информация, полученная матерью заявительницы в Moldtelecom, была передана в суд в качестве доказательства, послужив основанием для частичного отказа по заявлению Ольги Савочко об освобождении от уплаты сборов.

Заявительница 22 августа 2002 года подала иск против Moldtelecom, потребовав компенсации морального вреда, причиненного раскрытием информации о ее телефонных разговорах. Заявительница также утверждала, что своими незаконными действиями Moldtelecom нарушил ее право на частную жизнь.

Суд сектора Буюкань 2 апреля 2003 года отклонил иск заявительницы. Апелляционная палата отклонила ее жалобу на решение суда сектора Буюкань 14 апреля 2003 года. Впоследствии, такое же решение принял Верховный суд.

Рассмотрев дело, ЕСПЧ установил, что информацию матери потерпевшей предоставила компания, единственным акционером которой является государство, тем самым, ответственность за действия Moldtelecom несет Молдова. ЕСПЧ также постановил, что раскрытие персональных данных заявительницы, относящиеся к услугам фиксированной телефонной связи, без ее согласия, при условии использования этой информации против нее же, может нанести вред праву заявительницы на частную жизнь и тайну переговоров. Согласно постановлению ЕСПЧ, государство выплатит заявительнице 3 000 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 2 000 евро за расходы и издержки.