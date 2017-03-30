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Политика
32% молдавских граждан поддерживают одномандатную систему
30.03.2017

Переход на одномандатную систему голосования поддержали бы 32% граждан Молдовы. 23% выступают за сохранение нынешней, пропорциональной системы, а 21% считают наиболее подходящей смешанную систему голосования. Опрос был проведён IMAS по заказу Promo-LEX, передаёт IPN.

Это же исследование показало, что 85% опрошенных в целом согласны или абсолютно согласны с изменением законодательства таким образом, чтобы сограждане, находящиеся за пределами страны, имели возможность голосовать. 37% поддерживают голосование по почте. В то же время, две трети респондентов высказались против снижения минимального возраста участия в выборах с 18 до 16 лет.

77% респондентов призвали более сурово карать средства массовой информации, распространяющие дезинформацию. Более снисходительны опрошенные к вмешательству Церкви и священников в выборы с целью поддержки того или иного кандидата, либо партии. Лишь 54% ​​требуют наказывать их за такое поведение.

Только 7% респондентов заявили о том, что в разное время оказывали финансовую или иную поддержку какой-либо партии или политическому кандидату.

Идею о введении курса гражданского и политического воспитания поддержали 63% участников опроса, а 62% считают, что с гражданами следует чаще консультироваться путём референдумов.

Опрос был проведён в период с 12 февраля по 2 марта 2017 года среди 1203 респондентов, он репрезентативен для совершеннолетнего населения страны. Максимальная погрешность опроса составляет +/-2.8%.


 
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