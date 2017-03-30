Верните миллиард – и ищите нефть и газ на эти деньги, советует Комрат Кишиневу

Олег ВОЛКОВ

В одном миллиарде долларов - одна тысяча миллионов зеленых купюр. Именно столько потеряли наши банки. Американская компания ООО «Frontera Resources International» LLC намерена инвестировать в 200 раз меньше в поиск нефти и газа на одной трети территории нашей страны. Не лучше ли власти найти украденный миллиард - и вложить его в геологоразведку? Об этом заявили участники состоявшегося в Комрате 29 марта расширенного совещания. На нем присутствовали, с одной стороны, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и замминистра юстиции Николае Ешану, с другой - башкан Гагаузии Ирина Влах, вице-башкан Вадим Чебан, спикер НСГ Владимир Кысса, члены исполкома, депутаты парламента РМ и НСГ, примары и общественные активисты.

Правительство заплатило «The Economist», чтобы пустить пыль в глаза

После 40-минутного доклада, который содержал перечень всех законодательных актов, принятых с 1995 года в области исследования и использования недр, министр окружающей среды Валериу Мунтяну увял. Он не отвечал на конкретные вопросы и вводил собравшихся в заблуждение, говоря, что контакты с американцами были транспарентными: якобы все проекты решений публиковались на сайте министерства, а еще - в издании «The Economist», за что правительство заплатило большие деньги. Мунтяну часто использовал слово «спекуляции» - мол, в Гагаузии недобросовестно «распускают слухи» о грядущей добыче сланцевого газа, и намекал на «руку Кремля», который боится Молдову как соперника в торговле энергоносителями на мировом рынке.

Между тем молдаване, в отличие от читателей «The Economist», узнали о концессии постфактум. Как отметил Вадим Чебан, важные вопросы дважды вносились как дополнительные на заседание правительства без предварительного обсуждения.

Мунтяну думает о сланцевом газе по-английски

Совладелец компании «Frontera Resources International» LLC Заза Мамалуишвили объявил на пресс-конференции в Кишиневе 24 марта, что контракт подразумевает возможность добычи сланцевого газа, добавиы: «Я не думаю, что это экономически целесообразно, и даже если это предусмотрено контрактом, нас это не интересует».

Получается, добыча сланцевого газа – полностью на совести американцев: захотят – будут добывать…

«Через неделю, я вам обещаю, мы внесем поправку в договор, исключим возможность добычи сланцевого газа», - пообещал Мунтяну участникам слушаний в Комрате. Но ведь он с самого начала клялся, что ни о какой добыче сланца в договоре и речи нет? Можно ли вообще верить человеку, который рассказал комратчанам, что думает по-английски, потом переводит на румынский, а после - на русский? Если чиновник думает по-английски – не значит ли это, что интересы носителей чужого языка для него первостепенны?

Офшорная компания, у которой не хватит гарантий даже на ремонт дороги

Вадим Чебан отметил подозрительную неясность критериев отбора компании-концессионера: обязательная банковская гарантия на участие в тендерах для осуществления ремонта дорог - полмиллиона евро, в концессионном договоре - 5 тысяч долларов. По словам вице-башкана, обычная плата за проникновение компании на рынок другой страны - от 10 миллионов долларов. «Я хочу знать, почему наше государство не получило ни гроша за разрешение?», - спросил Чебан.

Ответить на этот вопрос Мунтяну не смог.

«Контролируемые взрывы» в огородах гагаузов

В договоре не оговорены технологии предстоящей добычи нефти и газа – и невозможно даже вообразить, что будет. Между тем Мунтяну утверждает: «Им нужно пробурить одну-три скважины, максимум четыре. Землю они смогут выкупить у частных лиц или у местных властей».

Куда более компетентно рассказал на встрече о технологии 2D и 3D-замера количества ископаемых Вадим Чебан: «Берется территория, проводятся диагональные линии, и через каждые 8-10 километров бурятся первичные разведочные скважины на глубину всего 8-10 метров. Чтобы вы понимали – такие скважины могут оказаться и в ваших огородах. 2D подразумевает на этой глубине проведение контролируемых взрывов, они нужны, чтобы узнать свойства почвы».

Американцам деньги, нам – информацию?

Если американцы найдут в Молдове газ или нефть, по словам Мунтяну, с «Frontera Resources International» LLC заключат контракт на добычу: «Роялти, которое страна получит за исследование недр, будет состоять в информации о запасах нефти и газа. А обсуждением роялти за добычу займется то правительство, которое будет через пять лет».

В Комрате Мунтяну сообщил, что сейчас процент доходов, который Молдова получит от добычи, не определен. Между тем накануне в интервью «Ziarul de Garda» он четко сказал: «Они будут искать, и если найдут, это поможет нам не быть зависимыми от российского газа. Кроме диверсификации поставок нефти и газа, Молдова получит 1 процент от запасов нефти и газа, которые найдут, и новые рабочие места».

Когда министр говорил правду? И откуда у компании-банкрота возьмутся 500 миллионов долларов, которые обещал на пресс-конференции в Кишиневе Заза Мамалуишвили? Вадим Чебан уверен: «2D и 3D-изыскания стоят очень дорого, в 5 миллионов евро компания не впишется».

Мунтяну в Комрате никого не убедил. Гагаузия волнуется. «Мы хотим знать, способна ли вообще эта компания проводить работы? - заключил в своем выступлении Чебан. – Г-н министр, здесь нет никакой политики, только конкретные вопросы, на которые мы бы хотели получить ответы».

Чебан подчеркнул, что никакой нефти и никакого газа на юге нет – по крайней мере на такой глубине, которая делала бы добычу рентабельной.

«Темная и дурно пахнущая история»

Такое определение подписанию концессионного договора дала башкан Ирина Влах еще перед заседанием исполкома Гагаузии 20 марта. Она подчеркнула, что исполком, президент и парламентская оппозиция категорически против геологоразведки на юге, что Комрат настораживает и возмущает «непонятная секретность», в которой провернули сделку с «типичной оффшорной фирмой, через которую проворачивают сомнительные схемы». «Министерство окружающей среды нас водит за нос и просит верить на слово, что все в порядке, - сказала Влах. - Огорчает пассивная позиция спикера и премьера, которые должны были в самом начале пролить свет на эту темную и дурно пахнущую историю».

Именно Влах поручила исполкому провести публичные слушания и обсудить риски. Но на расширенном заседании стороны говорили как будто на разных языках.

Министр окружающей среды и замминистра юстиции пытались выдать черное за белое, настаивая на законности всех проведенных процедур – башкан и вице-башкан говорили, что, если бы вопросы были включены в повестку дня заседания правительства, как положено по закону, то было бы время на обсуждение. Еще Мунтяну спросили: почему важное решение принимается правительством – а договор подписывается министром? Почему документы о концессии публикуются в международном издании - и не обсуждаются с народом? Ответить он не смог – молчал, опустив голову, что-то писал и имел явно виноватый вид.

ДПМ + ЛП = концессия

Чебан отметил, что в договоре нет плана возврата территорий после проведения разведывательных работ, но Мунтяну не смог прокомментировать и это. Неудивительно: ведь у министра вообще нет профильного образования, и «рука Кремля» - все, что он может сказать по обсуждаемому вопросу. Влах подчеркнула: «Решение приняли за нас, поэтому мы оставляем за собой право подать иск в суд, требуя отмены решения о передаче в концессию земли Гагаузии».

Но не все так озабочены будущим малой родины. Депутаты парламента Молдовы от ДПМ Корнел Дудник и Николай Дудогло говорили о том, что решение якобы принято прозрачно, что парламент будет все контролировать – но им никто не поверил. До этого Дудник горячо хвалил Мунтяну за «достаточно подробный отчет» в парламенте и клялся, что американцы будут добывать «не сланцевый, а природный газ». Откуда Дуднику это известно? А вот социалист Владимир Односталко, комментируя выступления Дудника и Дудогло, подчеркнул, что «такой похвалы от депутатов-гагаузов Либеральной партии Михая Гимпу» он «еще не видел».