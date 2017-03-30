Павел Филип: Молдова понимает значение партнёрства с НАТО

Продолжение политического диалога и укрепление сотрудничества между Республикой Молдова и Североатлантическим Альянсом будут настойчиво продвигаться обеими сторонами. Об этом заявили молдавский премьер Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в четверг, 30 марта, передаёт IPN.

Молдавские власти выступают за активизацию партнёрства с НАТО в областях, представляющих взаимный интерес, в духе Партнёрства ради мира и в соответствии с принципом конституционного нейтралитета Молдовы, заявил Павел Филип. Правительство обеспечит всю необходимую поддержку для открытия Офиса связи НАТО в Кишинёве, согласно подписанному ранее соглашению.

„Особое внимание было уделено определению целей сотрудничества, которые будут включены в Индивидуальный план действий в рамках Партнёрства Республика Молдова – Североатлантический Альянс на период 2017–2019 годов. Разработка документа практически завершена, и в ближайшее время он будут передан в Штаб-квартиру НАТО для консультаций”, - сообщил Павел Филип.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о том, что Офис связи НАТО в Кишинёве, который откроется летом этого года, будет представлять собой дипломатическую миссию, в которой будут работать только гражданские сотрудники, подобно аналогичным офисам в других странах. НАТО уважает независимость, территориальную целостность, суверенитет и нейтралитет Молдовы. „Мы поддерживаем Республику Молдова в проведении реформ, обязательства по которым она взяла на себя, чтобы повысить эффективность управления и государственных учреждений. В том числе мы поддерживаем усилия по борьбе с коррупцией”, - заявил Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие последствия будет иметь подписание президентом Республики Молдова Игорем Додоном меморандума о сотрудничестве с СНГ, премьер Павел Филип сказал, что документ не будет иметь юридических последствий. Согласно Конституции, глава государства вправе инициировать и подписывать международные договоры, но для того, чтобы эти соглашения производили юридические последствия, они должны быть ратифицированы парламентом. По словам Павла Филипа, Игорь Додон может подписать документ, не согласовав его с исполнительной и законодательной ветвями власти, однако он не будет иметь юридических последствий.