Встреча Додон - Красносельский: главные итоги и совместные инициативы

Глава государства подвел итоги встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась сегодня в Голерканах.

По его словам, обсужденные в рамках беседы вопросы можно разделить на три группы.

Доступ к сельхозугодиям Дубоссарского района и снятие уголовных дел в отношении ряда молдавских чиновников

В частности, стороны обсудили пакет действий, направленных на решение конкретных проблем жителей обоих берегов Днестра.

- Хочу вам сказать, что после последней нашей встречи, которая состоялась 4 января, нашими коллегами и партнерами с левого берега Днестра были предприняты конкретные меры. Речь об упрощении процедуры выезда из Приднестровья, о хорошем функционировании школ с молдавским языком обучения на Левобережье. Сегодня господин Красносельский вручил мне список 10 чиновников, включая бывшего примара Варницы, на имя которых были аннулированы ранее заведенные уголовные дела, и эти люди не могли проехать на левый берег Днестра, - рассказал он.

Одно из самых ожидаемых - решение по обработке сельхозугодий для жителей сёл Дубоссарского района, находящихся под юрисдикцией Кишинёва.

- Сегодня мы договорились, что руководство и администрация Дубоссарского района встретятся, чтобы технически обговорить механизм доступа на земельные угодья, находящиеся за трассой в Дубоссарах. Вы знаете, что это старая проблема. На протяжении многих лет наши граждане, владельцы этих земель, не имеют доступа к 7000 гектарам, которые находятся за трассой. Сегодня мы концептуально обсудили этот вопрос и нашли решение, - сказал Додон.

В отношении остальных вопросов была достигнута договоренность ускорить работу групп экспертов с обоих берегов для того, чтобы в течение месяца для большинства из них были найдены решения.

- Я уже сказал, что для некоторых проблем были найдены решения. Но есть проблемы и посложнее, такие, как признание регистрационных автомобильных номеров с левого берега Днестра, но и по этому пункту у нас есть определенный прогресс, фиксированная и мобильная телефонная связь и так далее, - отметил Додон.

Глава государства выразил надежду, что найденные решения станут базой для новой встречи в формате "5+2".

Совместный КПП Первомайск - Кучурган

Как рассказал президент, глава Приднестровского региона выразил беспокойство в связи с совместным контрольно-пропускным пунктом Молдовы и Украины Первомайск - Кучурган. В частности, руководитель ПМР считает, что работа этого пункта может нанести ущерб бюджету Приднестровья, экономическим агентам и физическим лицам.

- Мы выслушали изложенную позицию и приняли решение, что эксперты администрации президента, в частности, Елена Горелова, на протяжении предстоящих недель оценит возможные экономические риски, и если есть необходимость принятия решений для того, чтобы не пострадали экономические агенты и простые граждане, эти решения будут приняты, в том числе на уровне законодательных инициатив главы государства. Моя позиция следующая: внедрение международных договоренностей нашей страны не должно причинять ущерб экономическим агентам и физическим лицам ни на правом, ни на левом берегах Днестра, - сказал Игорь Додон.

Ремонт двух международных трасс и проект по спасению Днестра

Также в рамках беседы стороны обсудили два совместных экономических проекта инфраструктурного характера.

В частности, Игорь Додон и Вадим Красносельский вместе обратятся к международным партнерам с призывом поддержать реабилитацию двух международных трасс - М14 и М21. По словам главы государства, стороны намерены найти возможность отремонтировать эти трассы в интересах простых граждан, а также в целях облегчения транзита.

Второй важный проект касается реки Днестр. Стороны договорились приложить максимальные усилия для поиска источников, необходимых для спасения Днестра. Глава государства отметил, что в данном смысле есть много инициатив, которые заслуживают внимания.

Следующая встреча - в мае

В заключение Игорь Додон выразил надежду, что следующая его встреча с Вадимом Красносельским состоится, позднее всего, в мае. Глава государства подчеркнул, что тогда стороны обсудят результаты, которых удастся добиться по итогам сегодняшней встречи, однако до тех пор, по его словам, предстоит очень много работы.