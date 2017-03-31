Специально для минтруда: почему пенсия в 42 доллара в 2010 году больше, чем 68 долларов в 2017-м

Марина ТИМОТИН

Повышение пенсий инвалидам произойдет за счет сокращения получателей – вот суть реформы пенсионной системы в той части, которая касается пенсий по инвалидности

Министерство труда, социальной защиты и семьи выпустило пресс-релиз в ответ на публикацию в газете «Молдавские ведомости» и на сайте Vedomosti.md «60 процентам инвалидов и так не хватает на еду, а с 1 апреля пенсии по инвалидности станут еще меньше». Статья нашей газеты была основана на исследовании «Социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями», проведенном впервые за 30 лет ассоциацией «Keystone Moldova» при поддержке фонда Сороса.

Нет стажа – получи пособие 150 лей

В ходе исследования установлено, что доходов более 60 процентов людей с ограниченными возможностями не хватает на еду и предметы первой необходимости. Может быть, дальше будет лучше?

17 декабря парламент принял закон о реформе пенсионной системы, особый раздел посвящен новым условиям предоставления пенсии по инвалидности, вступающим в силу с 1 апреля 2017 года. Инвалиды в возрасте до 23 лет (за исключением инвалидов с детства) должны иметь не менее двух лет трудового стажа, чем больше лет, чем больше стажа должен иметь инвалид. А если нет стажа – полагается только пособие. По имеющейся информации, некоторым его начисляют в размере 150 лей - и просят ни в чем себе не отказывать!

Кто будет следить за исполнением трудового законодательства

За счет чего минтруда собирается повышать пенсии?

Предусмотрено изменение периода трудового стажа, который берется во внимание при расчете. Нет стажа работы - нет никакой пенсии, человек будет получать социальное пособие. Об этом мы и написали. В целом повышение пенсий произойдет за счет сокращения получателей!

Но ведь люди не виноваты в том, что у них нет стажа, в том, что у них когда-то не было работы. По данным НБС, в 2016 году на рынке труда Молдовы было занято около 1,284 миллиона человек. Почти 33 процента по основному месту работы трудоустроены неофициально. Это данные Международной организации труда, которая два года назад запустила кампанию борьбы с теневой экономикой. Заметьте – не наша инспекция труда, не минтруд, а представительство МОТ…

Вчера вы получали зарплату в конверте – сегодня вам начислят нищенскую пенсию или полностью лишат социального страхования. К тому же у вас нет медполиса и вы не застрахованы от несчастных случаев на рабочем месте. Откуда взяться трудовому стажу и каковы будут в этом случае пенсия и социальное пособие?

Вопросами контроля соблюдения трудового законодательства занимается инспекция труда. По проекту реформы правительства, запущенному в конце 2016 года, она войдет в состав министерства экономики и инфраструктуры. Будут ли оставлены инспекции полномочия контроля – неизвестно, как неизвестно и то, когда она заработает и каким будет новый механизм контроля исполнения законов. Сейчас, прежде чем осуществить проверку, инспекторы должны предупредить директора компании.

Как заявленное повышение пенсии соответствует повышению стоимости жизни

В своем пресс-релизе министерство труда, социальной защиты и семьи опирается на изменения, которые вступят в силу с 1 апреля. Пенсия инвалидам, начисленная в 2001-2008 годах, увеличится на 5-35 процентов. Приводят такой пример: средняя пенсия по инвалидности в 1021 лей с 1 апреля 2017 года увеличится в среднем на 30 процентов, т.е. на 306 лей.

Но разве 306 лей смогут улучшить жизнь инвалида после 1 апреля?

Исследование «Keystone Moldova» показало: 54 процента опрошенных инвалидов в 2016-м жили хуже или гораздо хуже, чем в 2010-м. Доля лиц с ограниченными возможностями, чьи доходы не покрывают даже самых необходимых нужд, вдвое больше, чем в категории здоровых. 88 процентов не могут позволить себе отпуск с семьей, поменять старую мебель и бытовую технику. Две трети выживают благодаря помощи семьи, одной трети вообще никто не помогает.

31 декабря 2010 года лей стоил 12,15 доллара, средняя пенсия по инвалидности составляла 514 лей, то есть 42 доллара. После увеличения в 2017-м пенсия будет равна примерно 68 долларам. При этом стоимость одной гигакалории тепла в столице в 2010 году составляла 540 лей – а сейчас 1068, рост почти вдвое, а пенсия увеличилась лишь на 26 долларов. Разве это не означает снижения уровня жизни?

Кто от имени государства следит за соответствием цен и доходов?

В июне 2016 года вступил в силу новый Перечень социально значимых товаров, одобренный правительством на заседании 8 июня 2016 года. Он был сокращен более чем вдвое - с 29 до 13 позиций, были исключены мясо и мясная продукция, сахар, консервы для детей, тетради и цемент.

Новый перечень содержит только продовольственные товары: хлеб и калачи весом до 600 граммов, молоко жирностью до 2,5 процента включительно, кефир жирностью до 1 процента, творог жирностью до 5 процентов, сметана жирностью до 10 процентов, масло жирностью до 79 процентов, масло подсолнечное, мука пшеничная, за исключением муки из твердых сортов пшеницы, рис, за исключением специального (который считается полезным для здоровья - басмати, дикий, черный, красный), гречка, крупы, включительно манка и овсянка, питание для младенцев и детей младшего возраста.

Утвержден порядок формирования продажных цен на внутреннем рынке: социально значимые товары реализуются по закупочным/отпускным ценам с применением торговой надбавки, не превышающей 20 процентов, для хлеба – 10 процентов.

Цены на остальные товары формируются по законам рыночной экономики. А конкретно так.

35 процентов (против 85 при социалистической экономике) - это затраты на сырье, оборудование, оплату труда, транспортные издержки, налоги.

До 90-х годов 1 процент цены составляла оплата работы инженеров-конструкторов, изобретателей, еще 1 процент – затраты на новую технику. Еще 3-13 процентов - норма прибыли.

Сравним: 35 процентов производственных расходов сейчас – и 85 ранее!

Затраты на сырье, оборудование, оплату труда, транспорт, налоги – понятны. А вот остальные статьи расходов стали расти совершенно непредсказуемо.

Расходы на лицензии ограничены только «хотелкой» того, кто берет деньги. Надбавки - по принципу «сколько дадут сверху до так называемой рыночной цены». В итоге имеем многократный рост цен.

Как государство следит за тем, соответствуют ли затраты предприятий - ценам на товары и услуги? Да никак. При попустительстве НАРЭ повышают стоимость энергоносителей, при попустительстве минздрава растут цены на лекарства.

И никто не думает, как все это соотносится с темпами повышения зарплат и пенсий.

Равнение на Запад? Да!

В своем пресс-релизе минтруда сообщает о том, какой трудовой стаж нужен для установления инвалидности в разных странах Европы. Но ни слова не пишет о том, какие льготы положены там инвалидам вне зависимости от трудового стажа.

В 2000 году ЕС принял предписание о выравнивании условий медобслуживания граждан стран – членов. В каждой стране были приняты равноценные внутренние законы об инвалидах.

В Германии новые правила медстрахования предусматривают лишь ограниченное участие самого инвалида в расходах на лечение в размере 10 евро и оплате рецептов в размере 5-10 евро. Доля собственного участия еще более ограничена для страдающих заболеваниями в нетяжёлой форме - 2 процента от годового дохода, для тяжёлых хронических больных – 1 процент. Больничная страховка является семейной, ограничение в 1 процент действует и для членов семьи больного.

Инвалидам положены социальная помощь и множество льгот. Последние могут включать в себя списание налогов, бесплатный проезд, скидки на почтовые услуги, парковочные места, отдых на зимних и летних курортах. Предусмотрено льготное посещение музеев, кино, театров, зоопарков, ботанических садов, бассейнов, выставок, бесплатное посещение концертов мировых знаменитостей.

В Словении выплаты инвалидам в среднем составляют 620 евро. В Литве социальная помощь - 210 евро, пенсия по утрате трудоспособности – 167 евро. Каждый имеет право на однокомнатную квартиру на первом этаже, приобретение машины в лизинг и ее переоборудование за счет государства.

В Польше люди с ограниченными возможностями, временно утратившие трудоспособность и другие уязвимые слои населения могут оформить пособие в сумме около 500 долларов.

В Италии минимальный размер пенсии - 500 евро вне зависимости от стажа, социальная помощь может достигать 350 евро.

На что идут наши налоги?

«Молдавские ведомости» неоднократно публиковали статьи о проблемах пенсионного обеспечения. Но никто и никогда не отвечал на вопросы, поставленных в статьях. Почему на наше выступление отреагировали сейчас? Не потому ли, что премьер-министр Павел Филип потребовал от министерства труда, социальной защиты и семьи проявлять больше гласности и транспарентности?

Но нам этого мало!

Потому что мы хотим услышать ответ на главные вопросы.

Как можно прожить даже на максимальную пенсию по инвалидности, которая у нас устанавливается и как жить тем инвалидам, у которых нет трудового стажа?

Является ли отсутствие трудового стажа основанием для смертного приговора со стороны государства путем умерщвления инвалида голодной смертью?

Можно ли считать увеличение трудового стража, необходимого для получения пенсии по инвалидности, официальным разрешением нищенствовать на обочине дороги тем, у кого стажа нет?

И главный вопрос. Допустим, человек не работал официально и не платил отчисления в социальный фонд и фонд медицинского страхования. Но разве он не платил, не платит и не будет платить до конца жизни НДС при покупке товаров и услуг, налог на недвижимость и прочие налоги?

При покупке продуктов на 1000 лей мы платим НДС в размере примерно 160 лей. Куда идут эти деньги – на содержание чиновников министерства труда, социальной защиты и семьи, которые потом отказывают инвалидам в пенсиях?

Премьер министр Павел Филип и министр труда, социальной защиты и семьи Стелла Григораш считают, что если у человека нет стажа, то нечего ему платить пенсию инвалидности. При этом вы можете платить НДС, налоги на недвижимость и благоустройство, оплачивать акцизы, таможенные сборы и другие косвенные налоги – все это не учитывается, хотя идет непосредственно на содержание Филипа и Григораш с тем, чтобы они могли «работать», отказывая людям в праве на жизнь