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Лянкэ может вновь возглавить министерство иностранных дел
31.03.2017

Депутат и лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ может вернуться на пост министра иностранных дел и европейской интеграции. Лянкэ сообщил об этом в ходе передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

Бывший премьер-министр рассказал, что он получил это предложение от правящей коалиции две недели назад и пока не принял решение. „Ведутся переговоры. Мы должны посмотреть, какие точки соприкосновения имеются у наших позиций”, - пояснил лидер ЕНПМ. Юрие Лянкэ также отметил, что предложение нужно проанализировать и с точки зрения партийного лидера, учитывая предстоящие парламентские выборы.

Экс-глава кабмина дал понять, что одним из условий он ставит включение в свою команду вице-председателя ЕНПМ Еуджена Карпова. „У меня было много достижений на посту министра, но я добился их вместе с командой”, - сказал Лянкэ, уточнив, что „лучшего вице-премьера по реинтеграции, чем Карпов, не было”.

Отвечая на вопрос о том, какова позиция ЕНПМ по поводу одномандатной системы голосования, Юрие Лянкэ сообщил, что у партии нет особой позиции по этому вопросу, что такие системы существуют и в других странах, а „в политике ничто не вечно”.


 
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