Около 400 человек вложили деньги в квартиры, но так их и не получили

Трое граждан задержаны по подозрению в том, что получили деньги от примерно 400 лиц на строительство двух жилых домов, но не выполнили своих обязательств. Размер присвоенных средств достигает 100 миллионов лей, передаёт IPN со ссылкой на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Строительство двух жилых домов на улице Джинта Латинэ началось в 2007 году. Сдача домов в эксплуатацию была запланирована ещё на 2013 год, но её так и не произошло. Одно из зданий готово на 70 процентов, а строительство другого не продвинулось дальше фундамента и нескольких этажей.

Некоторые из квартир были проданы по нескольку раз. Выплата взносов продолжалась до 2015 года. Квитанцию за принятые деньги выдавали не всегда, а большая часть средств была потрачена в личных целях, в том числе на роскошные автомобили.

29 марта задержана по подозрению в мошенничестве супружеская пара и их сын. Если вина задержанных будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В начале марта директор, его заместитель и руководитель отдела инвестиционных контрактов строительной компании ООО «Rom-Prim» были осуждены соответственно на десять, девять и восемь лет лишения свободы за махинации с квартирами.