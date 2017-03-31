Валерий Осталеп: «В брюссельских коридорах гуляют два законопроекта об изменениях избирательной системы в РМ»

Николай Павлов

Демпартия намерена провести «комплексную проверку» эффективности работы своих депутатов, министров и других высокопоставленных чиновников. Как заявил на пресс-конференции 27 марта лидер партии Влад Плахотнюк, ДПМ будет добиваться эффективного правления и конкретных результатов, которые ощущали бы граждане. Он сообщил также о массовой поддержке населением перехода к одномандатной избирательной системе, который он инициировал в начале марта.

«Если анализ покажет, что кто-то из наших коллег работает неэффективно и не в интересах народа, их заменят другими. Руководящие посты существуют не для пиара или наживы, они необходимы для улучшения работы госучреждений», - сказал Плахотнюк, сообщив о создании консультативного совета при ДПМ для проведения реформы политического класса. Его возглавил директор докторской школы в области права при ULIM Виталие Гамурарь, который назначен также пресс-секретарем ДПМ.

Плахотнюк заверил, что, по результатам нескольких опросов общественного мнения граждане хотят изменения выборной системы. Лидер демократов сообщил, что дело «доходило до комичного»: была «начата игра» с опросами, при помощи которых «граждан, которые хотят смены системы на одномандатную, пытаются убедить, что они этого не хотят». Вице-председатель ДПМ Сергей Сырбу, в свою очередь, сообщил, что, согласно этому же опросу, 74 процента граждан поддерживают идею отзыва депутатов. Он отказался назвать компанию, проводившую опрос. В качестве доказательства массовой поддержки инициативы ДПМ Сырбу сообщил, что в начале недели по всей стране за введение одномандатной системы подписалась 531 тысяча граждан, а после публичных обсуждений 31 марта уровень поддержки проекта достигнет 90 процентов.

Гражданский активист Думитру Алайба обвинил ДПМ в преднамеренной массовой манипуляции и поставил под сомнение правдивость цифр, припомнив провалившийся митинг в поддержку кандидатуры Плахотнюка на должность премьер-министра в январе прошлого года: «Платишь людям, чтобы пришли на митинги, платишь за лестные комментарии, озвучивание выгодных тебе, но не принадлежащих им идей, платишь людям за подпись. Платишь за воображаемую поддержку. Все же, г-н Плахотнюк, у вас есть одна проблема, вы окружены людьми, которым платите за охрану от реальности. Ребята, вы полностью погрязли во лжи».

Председатель ЦИК Алина Руссу сообщила журналистам, что сбор подписей не был согласован с комиссией и не подпадает под действие Кодекса о выборах или других законодательных актов: «Это скорее моральная поддержка, подписи не имеют юридических последствий».

Между тем 19 марта в итальянской Венеции состоялся форум диаспоры, на котором около 180 участников из 19 стран выступили против инициативы ДПМ и против «скорости, с которой эту инициативу продвигают» власти. «Изменение избирательной системы резко исказит пропорции представительства диаспоры, значительно снизив ее репрезентативность. В стране отсутствует политический и социальный консенсус, необходимый для проведения свободных и корректных выборов в рамках одномандатной или смешанной системы. Предложенная избирательная система сокращает права женщин быть равно представленными в органах власти, подрывает роль оппозиции и благоприятствует крупным партиям», - отмечается в резолюции, авторы которой также подвергли критике положение о возможности отзыва депутатов.

Высказался по теме и лидер ПКРМ Владимир Воронин. По его мнению, принятие законопроекта о переходе на одномандатную систему голосования выгодно режиму, желающему «получить послушное и управляемое парламентское большинство». «Они будут делать всё для того, чтобы большинство было конституционным, - заявил Воронин в рамках заседания общественного совета «За Родину». - "Aрхитекторы” этих изменений пытаются убедить всех в необходимости этих изменений. Но в результате перехода на одномандатную или даже смешанную систему мы получим откровенную, наглую диктатуру, зачатки которой мы и сейчас наблюдаем в правительстве, парламенте и в обществе».

Участь инициативы решается не в Кишиневе, предполагают эксперты. Политический аналитик Валерий Осталеп считает, что в брюссельских коридорах почти полтора месяца «гуляют» два законопроекта об изменениях избирательной системы в РМ. Один – об одномандатных округах, второй - о смешанной с сокращением числа депутатов до 71. По мнению Осталепа, за основу, скорее всего, будет взят второй, а законопроект об одномандатной системе запущен для того, чтобы взбудоражить общество и подготовить к изменению избирательной системы. «Властями это будет представлено, как большая уступка с их стороны в диалоге с политическими оппонентами и гражданским обществом, оппозицией – как достижение, поскольку оппозиционные партии не позволили ввести в Молдове одномандатную систему», - написал эксперт в соцсетях. По его мнению, игры с изменением избирательной системы продлятся до конца весны-начала лета: «Демократам нужно, чтобы все изменения были внесены в ходе нынешней сессии парламента. Не думаю, что они рискнут затягивать с этим вопросом до осени».