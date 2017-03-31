Утверждена Национальная стратегия по неподкупности и борьбе с коррупцией

В четверг, 30 марта, парламент утвердил Национальную стратегию по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017– 2020 годы. Документ содержит 130 мер, направленных на предотвращение коррупционных действий, он призван устранить недостатки в плане эффективного применения правовой и институциональной базы в этой сфере, передаёт IPN.

Вице-директор Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Цэрнэ заявила, что стратегия представляет собой национальное обязательство, взятое страной на себя перед зарубежными партнёрами, предоставляющими Молдове финансирование, а также поставленное ими условие. По её словам, стратегия не предусматривает принятия новых законов, а призвана обеспечить исполнение уже принятых законов.

Документом определены семь ключевых компонентов неподкупности: Парламент; Правительство, Государственный сектор и Органы местного самоуправления; Система правосудия и Антикоррупционные структуры; Центральная избирательная комиссия и Политические партии; Счётная палата; Народный адвокат; Частный сектор. Для первого компонента предусмотрены 15 мер, направленных на повышение прозрачности законодательной деятельности и неподкупности депутатов, обеспечение соответствия поведения депутатов этическим принципам, реализацию парламентом своих функций в области борьбы с коррупцией, усиление парламентского контроля.

Целью второго компонента является развитие неподкупности, подотчётности, прозрачности деятельности и устойчивости к коррупционным рискам у государственных служащих, членов правительства и местных избранников. Меры, включённые в третий ключевой компонент, призваны повысить эффективность правосудия и антикоррупционных органов в сфере предупреждения, борьбы и санкционирования коррупционных деяний, а также улучшить механизм возврата активов и обеспечить выплату компенсаций жертвам коррупции. Цели четвёртого компонента состоят в повышении политической неподкупности и усилении контроля за финансированием политических партий и избирательных кампаний.

Для пятого компонента предусмотрены действия, призванные укрепить потенциал Счётной палаты в плане предотвращения коррупции в сфере управления финансовыми ресурсами и использования государственной собственности, а также в области внешней финансовой помощи. Цели шестого компонента заключаются в развитии функций омбудсмена по предупреждению коррупции путём повышения ответственности государственных учреждений за соблюдение прав человека и защиту информаторов по неподкупности. Целью последнего компонента является содействие формированию конкурентной и справедливой бизнес-среды, основанной на стандартах корпоративной неподкупности, а также обеспечение прозрачности и профессионализма во взаимодействии с государственным сектором.

Документ будет реализован в течение ближайших трёх лет. Проектом предусмотрены действия каждого государственного учреждения, а по окончании каждого года будет представлен отчёт об оценке.