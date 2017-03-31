Канду назвал популизмом желание Додона провести референдум и намекнул на то, что у президента слишком много полномочий

Андриан Канду считает, что Игорь Додон продолжает избирательную кампанию и пытается в этих целях использовать государственные деньги. Так спикер отреагировал на замысел президента провести всенародный референдум. По словам Канду, закон ограничивает перечень вопросов, которые можно выносить на плебисцит.

«Это популистская идея. Президент Додон не делает ничего иного, как продолжает избирательную кампанию. И вызывает большое сожаление, что в этой избирательной кампании, возможно, будет задействован и государственный бюджет, поскольку организация любого подобного мероприятия, как и избирательной кампании, предполагает выделение, как минимум, 50 - 60 млн из государственного бюджета, деньги, которые нелегко найти», - сказал спикер Андриан Канду.

Председатель парламента сделал акцент на предложении Игоря Додона о сокращении числа депутатов со 101 до 71, который ссылается на примеры европейских стран. Канду считает, что важно качество, а не количество.

«Примеры разных стран отличаются. Есть государства с населением в один миллион жителей, такие, как Эстония, и там тоже 100 депутатов. Не имеет значение количество депутатов, имеет значение качество тех, кто представляет граждан. И здесь мы говорим о избирательной системе, в том числе и в парламент», - отметил спикер.

Канду прокомментировал и желание президента получить больше полномочий. У спикера есть ответное предложение: «Внесем изменения в Конституцию в части полномочий президента Республики Молдова. Если он имеет право на такие инициативы, особенно дорогостоящие, и которые отнимают наше время, в том числе и на то, чтобы комментировать каждый раз, то, возможно, он имеет слишком много полномочий и прав».

28 марта президент подписал декрета о проведении 24 сентября консультативного референдума, на который предлагается вынести четыре вопроса: об отмене так называемого "закона о миллиарде", увеличении полномочий президента в части роспуска парламента, уменьшении числа депутатов со 101 до 71 и о изучении в школах истории Молдовы.