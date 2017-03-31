Молдова и Румыния активизируют сотрудничество в энергетике

Молдова и Румыния активизируют сотрудничество в области энергетики и ускорят внедрение совместных проектов в данном секторе для взаимоподключения газовых и электроэнергетических систем двух стран.

Молдова заинтересована также привлечь румынские инвестиции в энергосектор.

Об этом говорилось в ходе встреч, которые замминистра экономики Молдовы Валериу Трибой провел в Бухаресте с руководством ряда отраслевых министерств и энергетических компаний Румынии, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономики Молдовы, в частности, он обсудил с ними вопросы активизации молдо-румынского сотрудничества в области энергетики и как можно более оперативной реализации совместных энергетических проектов, указанных в Межправительственном меморандуме, подписанном двумя странами в 2015 г.

Во время встреч с министром экономики Румынии Михаем Тудосе, госсекретарем Минэкономики Петре Николеску, госсекретарем Министерства регионального развития, госуправления и европейских фондов Вирджилом-Алином Кирилэ, а также председателями Наблюдательных советов румынских компаний Transgaz и Transelectrica были обсуждены и поставлены конкретные задачи по разработке технического проекта для строительства газопровода Унгены-Кишинев компанией Transgaz, внедрению проектов по развитию газовой инфраструктуры Румынии для реализации проекта взаимоподключения национальных транспортных систем Молдовы и Румынии, а также для получения гранта в сумме 1,8 млн. евро, выделяемого правительством Румынии для разработки технического проекта для первого ассинхронного электроэнергетического взаимоподключения Исакча-Вулканешты-Кишинев.

Румынские чиновники еще раз подтвердили поддержку властей Молдовы в процессе реформирования и модернизации энергетического сектора, который обеспечит энергетическую безопасность Республики Молдова, а также непосредственное участие Румынии в реализации совместных проектов, указанных в Межправительственном Меморандуме, подписанном в 2015 г., в частности, касающихся продления газопровода Яссы-Унгены до Кишинева и строительства ЛЭП Исакча-Вулканешты-Кишинев.

Замминистра экономики Молдовы Валериу Трибой высоко оценил открытость румынских партнеров и активное сотрудничество на всех уровнях, в том числе в рамках платформы совместной рабочей группы в области энергетики в рамках молдо-румынской Межправительственной комиссии. Он подтвердил также заинтересованность Молдовы привлечь румынские инвестиции в энергосектор.