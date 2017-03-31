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Политика
Башкан об одномандатной системе избрания депутатов парламента: Больше минусов, чем плюсов
31.03.2017

В предлагаемой одномандатной системе избрания депутатов парламента Молдовы «гораздо больше минусов, чем плюсов». Такое мнение в эфире телеканала GRT выразила башкан Гагаузии Ирина Влах.

Глава  автономии заметила, что если в стране будет введена 100 процентная  одномандатная система, «то эффекта от нее у жителей автономии однозначно  не будет».

«Представьте ситуацию, 101 депутат, все  одномандатники, каждый пришел от конкретного округа и заинтересован в  том, чтобы те обещания, которые он дал, были выполнены. Скажите мне, как  этот один депутат будет убеждать как минимум 51 депутата в том, что  допустим в Гагаузию надо дать пять миллионов леев. Это будет невозможно. Или очень сложно», - сказал Ирина Влах.

Башкан Гагузии задалась  вопросом, «какие будут взаимоотношения у этого депутата с правительством Республики Молдова». Потому что «если мы хотим продвинуть тот или иной  вопрос в парламенте мы должны иметь правительственную поддержку».

«Каковы  рычаги? Механизмы взаимодействия с правительством? Сегодня я их  абсолютно не вижу. У этой системы очень много минусов, плюсов меньше. И  дай Бог, чтобы одномандатная система в нашей стране не привела к  коррупционной составляющей», - добавила Влах.  

В то же время при введении одномандатной системы в Молдове «может привести к рискам и другого характера».

«Наша  одномандатная система в Гагаузии имеет разный опыт. Когда на наших  глазах все кандидаты идут как не зависимые, а когда приходят в Народное  собрание, Гагаузия приобретает окраску той или иной партии и, к  сожалению, не совсем отстаивают интересы своих избирателей. Такие риски  есть и в парламенте Молдовы», - сказала политик.

Ирина Влах  подчеркнула, что если парламент страны не гарантирует гагаузам пять  мандатов депутатов в парламенте Молдовы, «тогда нам всем стоит  задуматься, а нужна ли нам такая одномандатная система вообще».

«Где  гарантии, что парламент будет сохранять наш с вами гагаузский интерес.  Нам нужно обсуждать эту тему не на диване у телевизора, а на уровне  советов, депутатского корпуса. Нужно продумать, какова будет наша единая позиция и эта позиция ни в коем случае не должна ущемить  нашу  Гагаузию. Потому что нам пообещают три мандата, потом дадут два. Нам  нужно будет хорошо подумать, а будем ли мы во всем этом участвовать».

«Если  же условия Гагаузии будут учтены и будут соблюдаться как на уровне  законодательной, так и исполнительной власти страны, тогда будем  работать. Если нет, будем принимать с вами соответствующие решения», -  заключила башкан Гагаузии.


 
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