Национальное бюро статистики представит результаты переписи населения 2014 года

Спустя три года ожидания сегодня, наконец, обнародуют результаты переписи населения и жилищного фонда 2014 года. Мы узнаем численность населения Молдовы, а также, сколько национальностей проживают у нас в стране, на каких языках разговаривают наши сограждане и каким имуществом владеют. Итоги представит Национальное бюро статистики.

Обработка данных, собранных в 2014 году, возобновилась в прошлом году по требованию премьера Павла Филипа, который распорядился ускорить процесс.

Тогда же глава кабмина потребовал провести расследование по делу о причинах затягивания обработки данных переписи и наказать виновных.

Перепись населения 2014 года обошлась бюджету почти в 90 миллионов леев.