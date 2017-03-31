Саакашвили о мажоритарной системе в Молдове: Это приватизация страны кучкой богачей

Переход к мажоритарной системе, которую предлагает Демократическая партия Молдовы, это "приватизация страны кучкой богачей", считает Михаил Саакашвили.

Короткое видео с комментарием Михаила Саакашвили относительно инициативы молдавских властей о переходе на мажоритарную избирательную систему выложила в социальные сети журналистка Наталья Морарь.

В нем экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области жестко раскритиковал любые попытки перейти на мажоритарную системы выборов в Молдове, отметив что на Украине всяческие пытаются отойти от голосования по округам.

"Мажоритарная система - идеальный механизм для попадания во власть бандитов и коррупционеров. Это механизм, позволяющий олигархам приватизировать страну" - заявил Саакашвили.

Политик считает, что изменение механизма выборов может стать катастрофой для Молдовы.

"На месте молдаван я бы сделал все, что бы этого не допустить. Это приведет к приватизации страны кучкой богачей, которые плевать хотели на саму страну и на ее граждан" - заключил Саакашвили.