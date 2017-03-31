Президент Игорь Додон готов предложить НАТО подписать документ о признании нейтралитета Молдовы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя заявление генерального секретаря НАТО о том, что "НАТО признает нейтралитет РМ".

"В администрации президента внимательно следят за развитием отношений между Молдовой и НАТО и воспринимают вчерашнее заявление секретаря НАТО Йенса Столтенберга о признании нейтралитета Молдовы как положительный знак. Тем не менее, если Североатлантический альянс не на словах, а на деле готов гарантировать нейтралитет Молдовы, считаем целесообразным подписать официальное двустороннее соглашение между РМ и НАТО о постоянном нейтралитете Молдовы", - написал Долдон. Он напомнил, что выступил с таким предложением во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО в феврале.

"Таким образом, согласно ранее достигнутым договорённостям, в рамках аппарата президента создана рабочая группа, которая приступила к подготовке данного соглашения. Группа готова в любой момент обсудить все детали с представителями НАТО и подготовить окончательный документ для подписания", - заявил президент. Он также подчеркнул, что его позиция относительно открытия Бюро НАТО в Кишинёве остаётся неизменной.

"Данное действие является категорически неприемлемым и будет противоречить принципу нейтралитета Молдовы. Отмечаем в последнее время существенное продвижение в процессе приднестровского урегулирования, а открытие офиса НАТО в столице Молдовы способно негативно повлиять на динамику отношений между Кишинёвом и Тирасполем", - отметил Додон.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", накануне, в ходе встречи с премьер-министром Молдовы в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уважает и соблюдает нейтралитет РМ.

"НАТО никогда не навязывает свои программы или действия. Наше сотрудничество ведется на добровольной основе. Мы полностью уважаем и соблюдаем нейтралитет РМ. О соблюдении нейтралитета говорится во всех документах, на основе которых ведется наше сотрудничество. Молдова - нейтральное государство, в этом нет сомнений", - сказал Столтенберг.