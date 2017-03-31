Население Молдовы насчитывает менее трех миллионов жителей

Население Республики Молдова составляет 2 998 235 человек, показывают данные переписи 2014 года, представленные сегодня Национальным бюро статистики. 75,1% опрошенных заявили, что являются молдаванами. Румыны составляют 7,0%, украинцы – 6,6 %, передает IPN.

Директор Национального бюро статистики Виталие Валков отметил, что число женщин больше, чем мужчин, и составляет 51,8%. В Бэлць, на 85 мужчин приходится 100 женщин, в то время как в Комрате на 101 мужчину приходится 100 женщин.

Количество районов с населением менее 50 тыс. человек увеличилось до девяти, по сравнению с шестью в 2004 году. Район Басарабяска по-прежнему имеет самую низкую численность населения.18 городов имеют между 10 и 20 тыс. человек, а в 2004 году таких городов было 22.

Перепись охватила 91% населения страны.