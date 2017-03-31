Коротко и ясно: разрешает ли церковь пить вино в пост?

Можно ли пить вино в пост православным? В этом нам помогает разобраться ресурс wine-and-spirits.md

Как выстраивать свои отношения с вином в Великий пост? На вопрос ответил священник Свято-Георгиевской церкви г. Кишинёва – протоиерей Виталий Шинкарь.

По его словам, согласно церковному уставу, в Великий пост, по субботам и воскресеньям, когда разрешается готовить растительную пищу с растительным маслом, полагается пить и вино. А также и на великие праздники.

Монаху дозволяется одна красовуля вина, а мирянину – две красовули. Это слово пришло в русский язык от ново-греческого krasuari (krasi – вино и hyalos – стакан) и обозначает большой сосуд для напитков, употребляемых в монастырях.

Русская красовуля была объёмом 480 мл, примерно как американская жидкая пинта. То есть мирянину разрешается в субботу и воскресение около литра вина, а монаху – пол-литра.

В церковном уставе написано, что пьём одну красовуль, а у грузин в монастырях выпивалась красовуль, затем они вставали и пели. Тот, кто мог петь, мог выпить и следующую красовуль.

Считается, что «немощи, ради которых монахам разрешается вкушение вина, это не нравственные слабости, не привычка к невоздержанию, а обычные физические недуги. В отсутствие специальных лекарств вино оставалось единственным средством, способным поддержать физические силы больного человека».

«Жить в Молдове и не разбираться в вине – стыдно, — говорит отец Виталий. – Мой папа окончил училище виноделия, правда, никогда не работал в этой отрасли. Но у него осталось много знакомых, которые занимались производством вина. Поэтому у нас дома никогда не было домашнего вина. Мой отец употреблял алкогольные напитки очень редко, но всегда очень хорошего качества. И я считаю, что пить надо только очень хорошее вино».