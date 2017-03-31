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Авто
В Кишиневе в результате рейдов выявлены три угнанных из ЕС автомобиля
31.03.2017

Спецоперация с участием немецких полицейских, которая в течение нескольких дней проводилась на дорогах Кишинева, принесла свои плоды.

Так, были обнаружены три автомобиля, угнанных из стран ЕС - два из Румынии и один из Польши.

Это Mercedes 2002 года выпуска, угнанный из Польши, Toyota Land Cruiser 2007 года выпуска BMW X5 2012 года выпуска, оба из Румынии.

Стоит отметить, что при проверке полицейские не только требовали предъявления документов, но и спрашивали у владельцев автомобилей о происхождении средств на их покупку.

Фото: protv.md


 
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