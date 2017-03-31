Воронин и Гимпу поспорили из-за Корины Фусу

Директива министра образования Корины Фусу о проведении с 27 по 31 марта мероприятий, посвященных 99-летию объединения Бессарабии с Румынией спровоцировала обмен острыми репликами в парламенте. Социалисты потребовали заслушать главу ведомства, их поддержал лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, который даже использовал нецензурную реплику. В ответ либералы заявили, что это историческое событие, которое нужно отметить, вне зависимости от стремлений пророссийских политических сил.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча потребовал заслушать министра образования, обвинив её в пропаганде унионистских идей в образовательных учреждениях.

Влад Батрынча: Мы неоднократно обращали ваше внимание на тревожную ситуацию в сфере образования. Министерство образование под руководством члена Либеральной партии Корины Фусу превратилось в идеологическое унионистское ведомство. И вот 23 марта появился подписанный Фусу указ, который заставляет все образовательные учреждения в стране праздновать 99 лет с Объединения Бессарабии с Румынией. Так, дети подвергаются грубой пропаганде. Она заслуживает отставки, исходя из действий, которые явно нарушают Конституцию. Мы требуем заслушать госпожу Корину Фусу, чтобы она объяснила, почему распорядилась организовать пропаганду унионистских идей. Её нужно привлечь к ответственности.

В ответ либерал Роман Боцан сказал, что отмечать историческое событие естественно, а «объединение неизбежно произойдет».

Роман Боцан: Вне зависимости от того, что говорит этот гражданин, празднование исторического события стоит организовать. Это событие произойдет, это неизбежный путь, а Вы лучше бы занялись проблемами граждан.

Инициативу социалистов поддержал коммунист Владимир Воронин, который несколько оскорбительно обратился к унионистам.

Владимир Воронин: То, что сделала Корина Фусу — преступление против поколения граждан РМ. Не все будут такими, как вы сейчас: унионисты, румыны, националисты, хрен ваш душу знает. Не все должны быть такими в Молдове. С такими глупостями мы никогда не придем к чему-то нормальному.

В свою очередь Гимпу ответил Воронину, что то же самое делает и Додон, который использует должность для продвижения интересов Партии социалистов и России.

Михай Гимпу: Ответ бывшего президента, который завязывал пионерские галстуки, когда был у власти. 27 марта — исторический день. Если вопрос ставится таким образом, может пригласим и президента, который использует должность и продвигает интересы Партии социалистов: дикий молдовенизм, навязанный Российской Федерацией? Он — президент РМ, а продвигает интересы тех, кто нас оккупировал. Если вы — сыновья России, скажите об этом прямо. Эту Молдову создали русские, Молдова Штефана чел Маре там, за Прутом. Она большая и была создана Румынией, вся Молдова.

Напомним, Игорь Додон обратился к премьер-министру Павлу Филипу с требованием отправить министра образования Корину Фусу в отставку. По словам главы страны, Фусу превысила полномочия и нарушила Конституцию, так как 23 марта подписала директиву, предназначенную местным органам в сфере образования, в которой просит провести с 27 по 31 марта мероприятия, посвященные 99-летию объединения Бессарабии с Румынией.