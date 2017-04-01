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Депутаты правящей коалиции отрицают, что предложили Юрие Лянкэ должность министра
01.04.2017

Представители правящей коалиции опровергли сделанные на днях заявления председателем Народной европейской партии Молдовы (НЕПМ), депутатом Юрие Лянкэ о том, что ему была предложена должность министра иностранных дел и европейской интеграции. Опровержения были сделаны в ходе телевизионной передачи  ,,În PROfunzime” телеканала PRO TV Chișinău, передает IPN.

Депутат от ДПМ Серджиу Сырбу сообщил, что не состоялось никаких разговоров относительно Юрие Лянкэ. ,,Не обсуждали и не ведутся никакие разговоры. Мы говорили только в прошлом году с Юрие Лянкэ по поводу парламентского сотрудничества по вопросам европейской интеграции. Больше ничего. Я не слышал, чтобы кто-то предложил ему должность министра иностранных дел”, сказал представитель ДПМ.

Заместитель председателя Либеральной партии Валериу Мунтяну также сказал, что Юрие Лянкэ не предложили какой-либо должности. ,,Данный вопрос не рассматривался на заседании Совета альянса. Его партия не состоит в правящей коалиции. Он многое чего хочет. Он должен сначала оказаться в правящей коалиции, а затем  сможет претендовать на должность”.

С другой стороны, депутат от ПСРМ Владимир Цуркану сказал, что Юрие Лянкэ давно находится у власти и голосует вместе с депутатом Евгением Карповым за все проекты, представленные парламентским большинством.

Юрие Лянкэ сказал в ходе телепередачи ,,Important” телеканала TVC 21, что правящий альянс предложил ему две недели назад вернуться к руководству Министерства иностранных дел и европейской интеграции.


 
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