Если 51 депутат создаст большинство, чтобы утвердить бюджеты своих районов, остальные денег не получат

Изменения избирательной системы не должны вводиться для парламента, который будет избираться в 2018 году, а нынешние депутаты не должны создавать условия для самих себя, что как минимум неэтично. Такого мнения придерживаются некоторые представители НПО, которые присутствовали в пятницу на дебатах по поводу изменения избирательной системы.

Как передает "ИНФОТАГ", есть мнение, что изменения надо отложить до 2020-2022 годов, а сейчас лучше заняться проблемами финансирования партий, доступа диаспоры к голосованию и освещения предвыборной кампании в СМИ.

"Также существует опасность, что 51 депутат сформируют большинство только чтобы утвердить бюджет для районов, от которых они были выбраны, а остальные не получат достаточного финансирования", - сказали они.

Общественники уверены, что даже смешанная система не решит существующих проблем молдавского общества.

В ходе дебатов председатель парламента Андриан Канду заявил, что избирательная система по одномандатным округам отвечает требованиям времени, сообщает IPN. По его словам, безусловно, надо что-то менять, чтобы интересы граждан были лучше представлены в парламенте, а расстояние между избирателями и депутатами было меньше.

Политический аналитик Виталий Андриевский сказал, что нынешняя избирательная система привели к власти партии, которые выживают, пока у них есть лидер или доступ к административным ресурсам. С другой стороны, система по одномандатным округам позволит прийти новым политикам, потому что нужна новая политическая элита.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие ADEPT Игорь Боцан заявил, что нужно проверить, если предложенные изменения соответствуют конституционным нормам и если укрепят общество и институты государства или разделят их. „Мы считаем, что это предложение идет вразрез с рядом конституционных норм”, - отметил аналитик. По его мнению, изменение избирательной системы до тех пор, пока не будет решена приднестровская проблема, является ошибочной. Требуются другие меры по улучшению избирательного законодательства, и исключение избирательного порога для независимых кандидатов.

Председатель Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча отметил, что избирательная система в Республике Молдова действительно требует изменений, но они должны вытекать из рекомендаций Конституционного суда и международных экспертов. И здесь речь идет об обеспечении голосования за рубежом, финансировании партий, освещении избирательных кампании в СМИ. „Голосование по одномандатным округам не является самой распространенной формой в Европе. Хотя есть много других форм, мы обсуждаем одномандатные округа, что, на наш взгляд, не правильно. Настолько важное решение не может быть принято в спешке и с использованием различных опросов, которые в основном манипулируют”, - отметил Владислав Грибинча.

Слушания являются первыми. На следующей неделе будут и другие раунды дебатов.

Депутаты Демократической партии зарегистрировали в парламенте в середине марта законодательную инициативу, которая предусматривает переход на одномандатную избирательную систему.