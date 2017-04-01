Думитру Барбалат: «Откуда такой огромный дисбаланс между информацией «Registru» и данными переписи? Кто ответит за подтасовку данных?»

Думитру БАРБАЛАТ

День в день, 31 марта 2017 года, национальное бюро статистики огласило результаты всенародной переписи 2014 года. В 2014 году нас, жителей Молдовы, было 2.998.235. Для того, чтобы это узнать, потребовалось сменить трех гендиректоров НБС.

На портале НБС нас еще 3 550,9 тысячи.

На портале госпредприятия «Registru», по состоянию на 1 марта 2017 года, - 3.964.068, в том числе детей до 18 лет – 363.105, эмигрировавших – 63.054.

Нужно заметить, что данное предприятие является главным учетчиком населения. И, по логике вещей, именно здесь должна быть самая точная и самая оперативная информация о количестве населения.

Таким образом, госпредприятие «Registru» утверждает, что 1 марта нас было 3.964.068. А НБС, наконец, пересчитало анкеты, собранные в 2014 году, и утверждает, что нас тогда было только 2.998.235.

По логике и арифметике за три года нас, жителей Молдовы, стало меньше на 965.833 человека.

Обращаемся к тому же порталу НБС и рассчитаем количество населения, исходя из данных предыдущей переписи 2004 года. Расчет несложный. К общему количеству населения (тогда – 3383,3 тысячи) прибавляем количество рожденных за 2004-2016 годы – 505 тысяч, отнимаем умерших в 2004-2016 годах – 545 тысяч. И получим 3.343,3 тысячи.

В конце прошлого года, перед вторым туром президентских выборов, председатель ЦИК заверял, что, по данным ГП «Registru» у нас было 2.854.557 избирателей. А всего избирателей с учетом тех, у кого нет прописки, – 3.237.072.

Теперь пересчитаем в обратном порядке. Исходим из того, что количество детей в возрасте до 18 лет (без права голоса) по статистике, около 25 процентов. Тогда общее количество населения было бы равно 4.316 тысячи.

Таким образом, «Registru» дает нам две цифры количества населения - 3.964 тысячи (на 01.03.2017.) и 4.316 тысячи по расчетам, исходя из количества избирателей, полученных тоже от ГП «Registrul».

Обратимся еще к одному счетоводу. На портале ООН есть счетчики населения Планеты (http://www.worldometers.info/ro/) и отдельно по странам. В том числе счетчик Молдовы (http://countrymeters.info/ru/Republic_of_Moldova). Счетчики работают в прямом режиме. По состоянию на данный момент на счетчике население Молдовы составляет 4.063.582.

Попытка уточнить в НБС, как работают счетчики ООН, каких-либо внятных результатов не дала. Наши спецы-статисты считают, что в департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН, в отделе народонаселения, используют наши статистические данные. Делят годовые цифры на 365 дней, а затем якобы запускают свои счетчики.

Я далек от мысли, что специалисты ООН так низко опустились.

Однако вот что поразительно: счетчик ООН показывает численность населения Молдовы в 4.064 тысячи, по моим расчетам у нас 4.316 тысячи, а по результатам переписи - всего 2.998 тысячи. Хотя, если исходить из количества населения на день проведения предпоследней переписи – 3.383 тысячи, плюс рожденные и минус умершие, должно быть 3.343 тысячи.

Допустим (а у нас нет права в этом усомниться), что нас действительно осталось всего 2.998.235 жителей Молдовы. Если из уже этого количества исключить детей до 18 лет, то законных избирателей получится 2.250 тысячи. И никак не 3.270, как считали на последних выборах.

Допустим, что количество голосов поданных тогда за оба кандидата, верно. Но тогда надо пересчитать процент голосовавших за каждого. И тогда за избранного президента при 834 081 голосе получится не 52,11 процента, а 37,1 процента. А за Майю Санду – 34,1 процента, а не 47,89 процента.

Также следовало бы пересчитать и результаты парламентских выборов 2014 года.

При всем при этом после обнародования результатов переписи логично возникает вопрос – как же работает ГП «Registru»? Откуда такой огромный дисбаланс между его информацией о количестве населения и данными НБС? Кто-то из них в обязательном порядке должен ответить перед законом за подтасовку данных.

И в УК РМ на этот счет есть, по крайней мере, две статьи – ст.2605 «Подлог информационных данных» (штраф 130-1850 у.е. или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.) и ст.182 «Фальсификация результатов голосования» (штраф 550-850 у.е. или лишение свободы на срок до 3 лет).

Как видите, и в УК не без греха. Потому как за подлог информации мера наказания намного строже, чем за фальсификацию результатов голосования.

Однако следует поставить и главный обвинительный вопрос. Ведь, по всем показателям, при подобных итогах не выполнены (проигнорированы из-за халатности и пр.) предписания закона №90/26.04.2012 о переписи населения и жилищ в Республике Молдова в 2014 году.

Основная цель, напомним, была: формирование информационных ресурсов, касающихся численности населения страны и последующее приведение национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС с обеспечением тем самым международной сопоставимости итогов переписи. При этом впустую было израсходовано более 90 миллионов лей.

А это уже тянет еще на более серьезную оценку и еще несколько статьей УК.

Вот так мы и продолжаем жить.