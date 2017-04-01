Фальшивый миф о всемогуществе Мистера П. "Негласное попустительство" Додона

Одним из основных мифов, я бы сказал, одной из главных составляющих сегодняшней политической и публичной сцены Республики Молдова является миф о всемогущем Владе Плахотнюке, называемом в кишиневских дипломатических кругах, а также, в столицах следящих за эволюцией событий в РМ, в подрывном порядке - Мистер П. Это происходит по причине некой абсурдности, несмотря на всю демократическую логичность, случая, когда ты обладаешь абсолютной властью, что в принципе и вменяется Плахотнюку, тебе приходится нести и абсолютную ответственность, отвечая за все, что делает любой, как только ему заблагорассудится.

Нет существует никаких сомнений в том, что во благо данного мифа, согласно которому Влад Плахотнюк является всесильным и всемогущим верховным олигархом, захватившим государство Республика Молдова, и выжимает из него все мыслимые и немыслимые ресурсы, в большей степени поработал он лично. Активный, продвигающий образ собственной безграничной ответственностии поддерживающий рассказы и образы о самом себе, как о всемогущем и реально главном вершителе - не взирая на тему, будь то организованная преступность, либо управление страной, несмотря на то, о чем идет речь, о бизнесе, приватизации, сми – несмотря на то, что зачастую это далеко не соответствует действительности, либо находится в пассивном состоянии, избегая опровержений по данным направлениям. Мистер П., его СМИ, молниеносные и сокрушительные удары, нанесенные собственным политическим противникам, партнерам по бизнесу, либо в качестве показаний, из области правонарушений, сам, лично приложил максимум усилий, которые неизбежно приведут его к потерям. Отсюда и созданный имидж, самого антипатичного человека в Республике Молдова (по крайней мере среди публичных личностей, согласно социологическим опросам), виновного во всех существующих бедах .

Факт, что этот всего лишь миф, является трюизмом. Знакомые с социальной структурой и самим обществом, уровнем его институционализации в Республике Молдова, а также, с административной функциональностью существующих государственных органов, знают, что существует множество обстоятельств, неподвластных Мистеру П. Более того, никто не в состоянии охватить столь великое множество вопросов и объемы сфер деятельности, даже в более организованных государствах, обладающих более развитыми административными ресурсами. В целом, даже серьезные тенденции, крупного бизнеса и основные события не всегда до конца известны, не говоря уже о подконтрольных Владимиру Плахотнюку, вплоть до кульминационного момента.

Что касается его пресловутого всемогущества, его не наблюдалось в более ранний период, на момент существования второго ответственного, Влада Филата, не существовало и не проявлялась даже после этого, когда как политическое, так и публичное пространство было занято многочисленными политическими тенденциями, ориентирами и различными восприятиями. Все это лишь потому, что Республика Молдова является демократическим государством, с точки зрения реального плюрализма и ввиду того, что за деньги, невозможно приобрести все что угодно и сколько угодно, несмотря на то, что у тебя их очень, очень много.

Ярчайшим доказательством является то, что в государстве, на владение которого претендует Мистер П. (лично претендует лишь частично, до определенного момента), его партия никогда не набирала более 20% голосов, в ходе избирательных кампаний, (Влад Филат, с более чувствительным политическим даром и несравнимо более развитой харизмой, набирал много больше, причем всегда). Кроме всего, Владимир Плахотнюк так и не сумел стать премьер-министром в государстве, владельцем которого, но якобы является. В этом же государстве, в котором преобладает политическая составляющая, публичное пространство, финансовые ресурсы, Мистер П. так и не сумел заставить простого гражданина полюбить его, оценить его заслуги, поддержать, позволить ему доверять себе. Процентное количество лиц с такими принципами ровняется 2,5-3,5%, в соответствии с данными последних социальных опросов.

Если бы данная часть осуществленного нами анаализа была бы спроецированна на президентские выборы, а также на будущие парламентские, то этот миф соскользнул бы легонько в сторону фальшивого и опасного восприятия, и даже более серьезного: Лучше с Игорем Додоном, с социалистами, с русскими, в Евразийский союз, чем доверить дополнительный рычаг власти Плахотнюку! Другая, явная ложь: Мистер П. не обладает абсолютной властью, ему досталось лишь немного чисто символической власти и доверия, а также, некоторое количество финансовой власти, более ограниченной, по сравнению с властью политической, практически не являющейся показательной в глазах большинства политиков, создавших себя либо выросших на полях молдавских, внутриполитических баталий. Кроме всего, выбор мне видится слишком варварским, вновь выбирать между чертом, и дьяволом, для того, чтобы более не наблюдать морды опостылевшего дьяволёнка, мне представляется политическим варварством, столь же жестоким.

Попытаюсь объяснить: для того, чтобы получить демократическое, правовое государство, безопасность, процветание, развитие, прежде всего, необходимо добиться наличия соответствующих норм, своего рода правил, а также европейских и евроатлантических направленностей. Россия не просит ничего другого, кроме как послушания и преклонений. В реформах, как и в наказаниях за кражу, нет никакой необходимости. Поделишься – все будет забыто. Взятки и взяточничество, а также нажитые ценности и незаслуженные, незаконные выгоды являются главной разменной монетой в обмен на сохранение власти. Мзда и подарки являются действенными инструментами получения дани. В принципе - ничего сложного, тебе ничего не стоят свобода, престиж, твое собственное политическое будущее и честь семьи. Только лишь данный европейский путь развития обязывает к соблюдению правил, разумных пределов, ограничений, реальных состязаний, равенства доступа ко всем возможностям, независимости юстиции, борьбе с коррупцией, правовому государству и к хорошему управлению страной.

Хуже всего то, что стратегическая переориентация приводит не только к потере демократической и экономической перспектив, но и процветания, развития правового государства, и даже и к полному исчезновению самой страны. Вовлечение Республики Молдова в вассальство новой российской империи будет означать полное исчезновение государства. Речь идёт не о суверенности или независимости, а лишь о суверенности ограниченной интересами России. А ак же патриотизм, силы для защите независимости, суверенитета и территориальной целостности?

Во время, когда ты сражаешься с политической целью, а также с румынским этносом, составляющими большинство Республики Молдова и игнорируешь территории оккупированные армией чужого государства - Россией, не обращаешь внимание, на моменты, когда агрессор занимается призывом твоих граждан в ряды своих вооруженных сил, когда унижает официальных лиц твоей страны, при наличии дипломатического паспорта со знаками государственной символики, Молдовы когда ты претендуя на роль борца с коррупцией, не произносишь ни единого слова о незаконном отмывании 22 миллиардов долларов, тем же ФСБ, и той же Россией, посредством судебной системы твоего государства, это выглядит более чем странно, и лишний раз доказывает, что главному герою этой пьесы глубоко фиолетово до национальных интересов, а его действия больше похожи на торговлю Родиной.

Но есть и кое-что новенькое. В публичном пространстве и офисах разрабатывается абсолютно новый миф: миф существования определенной договоренности между Плахотнюком и Додоном, с соотвествующим надзором первого над вторым. Как ни крути, но здесь нам приходится сталкнуться с утопией, политик доминирует над богатым бизнесменом, а полное отсутствие реакции, при нарушении положений Конституции, и конституционной политики государства создают конфуз чем непосредственно подпитывают теорию тайного сговора.

Ну хорошо, подождем пока согласно результатам Московских и Брюссельских поездок, внутриполитических заявлений, и совместных с Красносельским действиям, парламентское большинство перейдет к четким и конкретным шагам, правительство выступит с предельно ясной позицией, и обе ветви власти дойдут до Конституционного Суда, для того, чтобы наказать труса, и вернуть его с небес, в лоно собственных служебных полномочий, не позволяя заниматься самоуправством.



Но не с чем подобным мы еще никошда не сталкивались, а поддержание некой неловкости, либо отсутствия силы воли и конкретных действий, посредством скромного поскуливания, заявлений для прессы и пары-тройки слов в каком-нибудь коммюнике, подвергает риску основательно подорвать работу правительства с помощью незаконного и неконституционного вмешательства президента.

Итак, я не верю в существование договоренности между этими двумя, и тем более в ее функциональность, несмотря на то, что я думаю что Мистер П. помог Додону с собственными избранием на пост президента. Додону, но не Майе Снаду. Я позволю себе поверить, что он предпочел иметь дело со злом, с которым он уже знаком, но он не осознает что политик способен погубить его при первой же подходящей возможности. Более того, ввиду необходимости реакции иного вида, данный тренд обречен на самоубийство, вплоть до передачи всей полноты власти пророссийским социалистам и вместе с ними Москве, и она очень близка. Как минимум на ближайшие 50 лет. Это предупреждение для удачной, правой оппозиции, близорукой на столько, что она уже не в состоянии выбрать между друзьями и частностью!