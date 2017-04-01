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Политика
Указ Игоря Додона о проведении консультативного референдума вступил в силу
01.04.2017

Указ Игоря Додона о проведении консультативного референдума вступил в силу. Сегодня документ появился в Официальном мониторе.

Граждане должны ответить на четыре вопроса: об отмене так называемого "закона о миллиарде", увеличении полномочий президента в части роспуска парламента, уменьшении числа депутатов до 71-го и об изучении в школах страны истории Молдовы.

Расходы на организацию и проведение плебисцита могут составить 75 миллионов леев. Ранее Либеральная партия заявила, что опротестует указ президента в Конституционном суде.


 
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