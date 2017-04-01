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Новое соглашение с ЕС
01.04.2017

Республика Молдова подписала соглашение с Европейским Союзом о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации. Документ подписали премьер-министр Павел Филип и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика  Могерини в Брюсселе, передает IPN.

В пресс-релизе Правительства отмечается, что Павел Филип и Федерика Могерини проанализировали ход событий в Республике Молдова, в том числе основные достижения в области осуществления Плана ассоциации на 2014-2016 годы. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области Восточного партнерства.

Премьер-министр подчеркнул твердую решимость молдавского правительства по осуществлению реформ, согласованных с Международным валютным фондом и Европейским союзом, отметив в качестве приоритетных   реформы в области государственного управления и пенсионной системы. ,,Мы учтем рекомендации Европейского союза – как те, что содержатся в недавнем докладе, так и те, которые определены в процессе переговоров относительно Плана осуществления ассоциации”, сказал премьер.

Павел Филип находится в период с 29 марта по 1 апреля с рабочим визитом в Бельгии и Люксембурге. 31 марта премьер-министр принял участие в Брюсселе в заседании Совета Ассоциации Республика Молдова - Европейский союз.


 
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