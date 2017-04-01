Немецкая компания Gabri Resour решила вести добычу золота в 50 км от Кишинева. В соответствии с текстом соглашения, немецкая компания будет перечислять молдавскому правительству лишь шесть процентов прибыли. Предполагается открытая добыча золота и серебра в течение 16 лет, причем с применением цианида для очистки золота от примесей. Месторождение оценивается в 6 миллиардов евро. Однако само правительство скорее получит головную боль, а не деньги. После 16 лет добычи в специальном отстойнике будет собрано 259 миллионов тонн цианидосодржащих отходов.

То же самое и с добычей золотой руды около Рыбницы. Американской компании Chevron, выдано разрешение на разведку недр страны. Вот только условия и в этом случае засекречены. Вообще, рынок золотодобычи страны и фирмы, на нем работающие, – тайна за семью печатями. В 2004 году была приватизирована государственная золотодобывающая компания Petro. В Кишиневе сегодня, либералы горло надрывали, рассказывая о том, что государство не может эффективно управлять собственностью.

Вот только молдавскую компанию купила австрийская OMV, фактически принадлежащая австрийскому правительству. Традиционно часть условий контракта засекречена и спустя десять лет остается неизвестной широкой общественности. Власть боится огласки — народ может взбунтоваться. Нечто похожее происходит по всей Молдове. Вслед за комбинацией с «ВЕМ» и Международным аэропортом собираются приватизировать «Молдтелеком».

Из истории золотодобычи в Молдове. В 1827-1830 гг. были найдены и освоены золотые россыпные месторождения у населенного пункта Рышканы. В 1829 г. компанией Рязановых, Казанцева и Баландина была открыта необыкновенно продуктивная россыпь золота у городка Шептебань. В 1838 г. выявлены залежи на реке Кэинар. Затем поиски переместились на реку Прут, где вскоре обнаружили сказочно богатые россыпи. Их разработка сопровождалась наплывом старателей со всей Молдовы, напоминавшим золотую лихорадку. За один только 1847 г. здесь добыли около 4 т золота!

Успехом увенчались поиски в окрестностях Чокылтень: в 1843 г. золото нашли именно там. По всей Молдове прииски росли как грибы. Не был забыт и старый район золотодобычи – около с. Дрокия. Расчёт найти здесь россыпи оправдал себя: в окрестности рудников Дрокия в 1845 г. добыли 40 кг золота. В 1853 г. разведали знаменитую Мешеньскую россыпь, благодаря которой количество извлечённого золота возросло в несколько раз, достигнув 0,8 тыс. килограммов.

Золотоискатели быстро продвигались по Молдове на восток. В 1846 г. появились первые золотые прииски на границе с современной Украиной. В 1863 г. были сделаны заявки на прииски по рекам Реут и Бык. Именно тогда возникло зимовье старателей, положившее начало городу Буковэц, знаменитому центру золотопромышленности Молдовы.

Многие россыпи в бассейне реки Прут расположены под наносами на значительной глубине - до 60 м и их разработка под силу лишь крупным компаниям. Старатели-одиночки разорялись и продавали свои прииски, разбредаясь по притокам в поисках более "лёгкого" золота. Благодаря им были найдены богатые залежи в долинах рек Ботна и Ялпуг.

Позднее началось активное освоение золота в степях Буджякулуй. Но здесь разведчики столкнулись с большими трудностями: очень суровый климат, жаркое лето, полное отсутствие дорог и непроходимая степь. К тому же первопроходцы пользовались примитивной техникой. Кайло, лопата, тачка и шлюзки с решёткой - незаменимые, но малопроизводительные орудия золотоискателей того времени. На первых порах, пока отрабатывались крупные залежи, артели добывали по 15 и более килограмм в год. Но богатые россыпи быстро истощались, а для разработки глубоких залежей у старателей не было ни техники, ни денег.

Старинные заброшенные золотые прииски и места золотодобычи в Молдове и Бессарабии

В 60-х гг. XIX в. голландские золотоискатели добрались до побережья Черного моря - поиски россыпей охватили всю Молдову, где обнаружили морские россыпи.

Всего за период с 1752 по 1917 г. на территории современной Молдовы было добыто более 22 тонны золота, что составляло 0,5% всей мировой добычи за этот период, а в середине XIX в. вышла на пятое место в Европе. Однако после открытия гигантских месторождений Калифорнии, Австралии и Южной Африки доля Молдовы снизилась в 1840 г. до 0,03 % в начале XX в.

В XIX столетии в Молдове, хотя и находившейся в составе других государств была создана собственная золотодобывающая промышленность. Над разработкой принципиально новых технологий трудились сотни европейских горных инженеров, механиков и умельцев-старателей.

По уровню технического оснащения золотодобывающая промышленность тогдашней Молдовы не уступала и даже превосходила американскую, а тем более австралийскую и южноафриканскую. На молдавских рудниках применялись алмазные буры, на приисках - система тепловой обработки руды и зимняя промывка золота. Работали гидроэлектростанции, энергия которых шла не только на производство, но и на бытовые нужды. В 1910г. на молдавских приисках установили 11 драг, самых совершенных для своего времени. Годовая добыча к 1914 г. превысила 10 т и составила почти 0,2 % мировой.

В 1896 г. было создано Молдавское золотопромышленное товарищество. По контракту от 4 января 1909 г. английская компания "Голд Филдз" приобрела 67 319 акций "Прут-золота" (1/6 часть ежегодной добычи в Молдове). В карманы англичан уходило около 20 % годовых доходов. Условия работы и жизни были настолько тяжёлыми, что в 1912 г. на приисках начались волнения, переросшие в забастовку, длившуюся более двух месяцев. В результате владельцы потеряли около 6 млн фунтов стерлингов прибыли, хотя выполнение требований рабочих обошлось бы им всего в 1 млн.

Хозяева "Прут-золота" решили покрыть убытки игрой на бирже. Когда мелкие акционеры, прослышав о молдавскихсобытиях, стали сбывать акции по низким ценам, компания скупила их. После возобновления работ на приисках курс акций снова полез вверх. В итоге "Голд Филдз" не только полностью возместила потери, но и оказалась в прибыли.

Золото Молдовы привлекало пристальное внимание иностранцев. Множество экспедиций из Англии, Германии, Бельгии вело геологическую разведку в центральной части страны. Только за один день - 7 апреля 1907 г. - через Молдову проследовали пять иностранных полевых отрядов. К знаменитым приискам Молдовы приценивались американцы. В 1913-1914 гг. на востоке от с Минджир появились сотни германских скупщиков. Располагая значительными кредитами от немецких банков, они проникали в самую глубинку и приобретали золото прямо на приисках.

Серьёзной проблемой для золотодобывающей промышленности Молдовы являлась рабочая сила. В Молдове, например, местным жителям запрещалось заниматься старательством, чтобы они не отвлекались от сельского хозяйства. Это вынуждало владельцев предприятий принимать на работу украинцев, которые артелями по 100-150 человек приезжали в Молдову. С их помощью и при определённой поддержке иностранного капитала возникла подпольная сеть по перекачке золота за границу.

Золотопромышленник фактически отдавал прииск на откуп украинской артели, получал заранее оговоренную часть добытого металла, а на остальное закрывал глаза. Золото уходило через Украину в Турцию, где его очищали и уже в слитках отправляли в США, Великобританию и другие страны Европы. Только с приисков р. Прут из каждых 3 т добытого золота 2 т нелегально вывозилось за рубеж.

Большинство ранее разведанных месторождений золота в Молдове, особенно в дореволюционный период в настоящее время заброшены и давно не разрабатываются, а зря. На самом деле их потенциал далеко не исчерпан.

В те далекие времена все же по сравнению с современной методикой техника добычи золота в Европе и в частности в Молдове была примитивной и более 50% золота оставалась в отвалах или попросту не было обнаружено. Если в наши дни пройти по старому бессарабскому прииску даже с обычным металлоискателем, то уже в первый день можно собрать приличный золотой «урожай»

Нужно только знать, где находится такой заброшенный прииск или месторождение золота. В этом могут помочь старинные дореволюционные карты месторождений золота в Молдове, подробные геологические и топографические карты разведки золотых руд, жил и россыпей. Как правило, в свободном доступе таких карт нет. Их можно найти в региональных архивах или крупных библиотеках.

Одна из подробнейших карт была найдена в архиве краеведческого музея г.Измаил 16 марта 2017 года. Единственное, что стало известно редакции, о месте заброшенного прииска - с. Быковец