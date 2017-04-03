Что будет с пенсиями после 1 апреля: 145 тысяч пенсионеров не дождутся валоризации

Думитру БАРБАЛАТ

Итак, 1 апреля уже позади. Индексация пенсий на 6,8 процента вступила в силу. Обещанной валоризации пенсий в среднем на 37 процентов для тех, кто вышел на пенсию в период 2001-2008 годов, надо будет ждать, так как, согласно постановлению правительства (№165/2017), национальная касса социального страхования будет осуществлять ее по предварительному графику с 1 апреля по 1 сентября. Другим 460 тысячам пенсионеров придется дожидаться своей очереди еще дольше: она наступит в 2018, 2019, 2020 годах. А 145 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2001 года и - как бы власть ни мечтала об обратном! - еще живы, так и не дождутся валоризации. Им положена только ежегодная индексация.

Многие пенсионеры давно в ожидании, причем сами не могут разобраться с множеством придуманных чиновниками «умных» формул расчета и перерасчета пенсий. Вполне возможно, что все эти формулы служат чиновникам соцобеспечения скорее для оправдания собственной значимости. Однако не так уж и сложно представить полную информацию: что же будет с пенсиями после 1 апреля.

Начиная с 1 января 2017 года закон о пенсиях государственного социального страхования стал законом о государственной пенсионной системе. Его цель - обеспечение справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая даст получателям пенсий достойный уровень жизни. Как говорится, вашими устами - да мед пить.

Также определено, что размер пенсии по возрасту должен определяться путем суммирования страхового стажа, приобретенного до 1 января 1999 года, и страхового стажа, приобретенного начиная с 1 января 1999 года. Вот почему и появилось разделение пенсионеров на тех, кто вышел на пенсию до и после 1999 года. Кому-то будут валоризировать пенсии, а кому-то - нет.

Законом определено, что размер полной пенсии по возрасту определяется из расчета 1,4 процента среднемесячного застрахованного дохода за каждый год необходимого страхового стажа, предусмотренного законом. Но правительство, на основании этого же закона (?!), своим постановлением (№165/21.03.2017), утвердило формулу расчета пенсий, в которой вместо законных, положенных 1,4 процента уже указано 1,35 процента. Хоть немного, но меньше, чем по закону.

Формула такова: P = 1,35% x Tt x V av.

Для основы в расчетах при определении размеров средних предстоящих пенсий по категориям можно использовать официальные данные с портала НКСС по итогам исполнения бюджета соцобеспечения за 2015 год. За 2016 год аналогичный отчет будет обнародован только в конце апреля т.г.. Но это не проблема. Потому как, зная средние пенсии по категориям пенсионеров за 2015 год, коэффициент индексации пенсий за 2016 год – 10 процентов и 6,8 процента на 2017 год, можно дать общую картину по средним пенсиям за 2016 год и даже по текущему году. Все данные представлены в таблице.

Итак, средняя пенсия по возрасту для около 520 тысяч пенсионеров будет около 1367 лей. Для примерно 135 тысяч пенсионеров-инвалидов – около 1070 лей.

Большими остаются средние пенсии тех же категорий пенсионеров: гражданской авиации – 7157 лей, судей – 7006 лей, членов правительства – 6206 лей и депутатов – 4688 лей.

Самые низкие пенсии у бывших работников культуры – 656 лей. Но таких пенсионеров почему-то только 27. И таможенников-пенсионеров почему-то тоже всего 15 с пенсией всего 2870 лей. Вероятно, артисты до пенсии не доживают, а таможенникам нет надобности дорабатывать до пенсии на таможне, достаточно и пяти-семи лет «потрудиться» для полного счастья.

Еще раз подчеркиваю, что примерно 84 тысячи пенсионеров-счастливчиков, находящихся на пенсии с 2001-2008 годов, после валоризации ожидает рост пенсии еще на 35-37 процентов. Скольким пенсионерам пересчитают (валоризируют) пенсии в последующие годы - сложно сказать: на порталах НКСС и минтруда нет информации о количестве пенсионеров по годам.

И тут возникает серьезный вопрос.

Министерство труд, социальной защиты и семьи объявило, что пенсионеров, вышедших на пенсию в 2001-2008 годах, около 84 тысяч. Однако информация гендерного характера с портала национального бюро статистики после применения к ней небольших арифметических операций показывает: 1 января 2016 года пенсионеров, вышедших на пенсию в период с 2001 по 2008 годов, было 139 тысяч. А всего людей пенсионного возраста в возрасте 62 и более лет, по состоянию на 1 января 2016 года, – 510 тысяч. И эта цифра сопоставима с количеством пенсионеров по возрасту, согласно данным НКСС: 512 тысяч.

Таким образом, у кого-то с учетом опять непорядок. Ведь не может быть такой большой разницы между пенсионерами, учтенными статистикой минтруда, и числом людей пенсионного возраста по статистике НБС – 84 и 139 тысяч.

Или так надо, потому что необходимых финансов для обещанной валоризации нет?

Как увеличатся пенсии после валоризации (по категориям), в леях



Категории пенсионеров Количество пенсионеров Средняя пенсия 2015 Средняя пенсия 2016 Средняя пенсия 2017 Пенсионеры по возрасту 512.113 1163,29 1280 1367 Пенсионеры-инвалиды 134.268 911,15 1002 1070 Пенсии наследникам 15.496 584,24 642 686 Пенсионеры гражданской авиации 625 6091,72 6701 7157 Пенсионеры-депутаты 266 3989,53 4389 4688 Пенсионеры-члены правительства 75 5283,22 5811 6206 Пенсионеры-госслужащие 6960 1748,66 1924 2055 Пенсионеры-местные избранники 675 2111,66 2323 2481 Пенсионеры-таможенники 15 2442,95 2687 2870 Пенсионеры-прокуроры 239 2749,72 3025 3285 Пенсионеры-судьи 265 5964,36 6560 7006 Пенсионеры-работники культуры 27 548,67 604 656





Количество жителей по возрастам на 1 января 2016 года

62 года 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 40,8 тыс. 41,7 39,4 36,8 33,5 24 22,1 20 18,4 17,5 17,4