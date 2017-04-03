Скрытые тревоги ЕС и способность властей к адаптации, OP-ED

Дионис Ченуша

Перечисление длинного списка недостатков и указание на необходимость Кишинёву удвоить свои усилия – такие темы легли в основу сигналов, переданных Евросоюзом в ходе заседания Совета ассоциации ЕС–Молдова, состоявшегося в Брюсселе (Gov.md, 31 марта 2017 г.). Но акценты европейской стороны были смягчены молдавскими властями, которые уравновесили конструктивную, и при этом тонкую критику со стороны европейцев реформаторской риторикой и соответствующими обязательствами.

Проправительственные СМИ представили заседание Совета ассоциации от 31 марта в качестве успеха властей, которые, по словам премьера Павла Филипа, стабилизировали страну в 2016 голу, а в 2017-м сосредоточатся на проведении реформ. Заявления европейских чиновников, как и итоговый документ заседания Совета ассоциации, содержат более критический настрой в отношении успехов властей. Иными словами, оценки европейцев весьма сдержанны, но при этом объективны и сбалансированы.

Так, Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул необходимость наличия осязаемых для граждан результатов, продолжения реформ и всеобъемлющего выполнения властями своих обязательств (European Commission, 31 марта 2017 г.). Расширенный анализ программы реформ и качества их реализации представлен в Совместной декларации по поводу заседания Совета ассоциации. Декларация перечисляет проблемные направления, указывая и на ряд небольших успехов, приписываемых властям страны (Совет ЕС, 31 марта 2017 г.).

Скрытые тревоги Комиссара Хана

В своих замечаниях касательно Молдовы Комиссар Хан ни в коей мере не высказывает какие-либо тревоги категоричным тоном. Тем не менее, его дискурс выдаёт ряд опасений ЕС.

В первую очередь Хан затрагивает тему реализации Соглашения об ассоциации и УВЗСТ, указывая, что в центре данного процесса должны находиться нужды молдавских граждан, а не удовлетворение ЕС. Европейский чиновник осознаёт тот факт, что устойчивость отношений ЕС–Молдова и, шире, устойчивость имиджа Евросоюза, зависят от того, как граждане ощущают прямое воздействие Соглашения об ассоциации.

Вторым источником беспокойства, следующего из замечаний Хана, является преемственность реформ. Исходя из этих соображений, он подчёркивает, что ЕС, вместе с другими донорами, готов оказать поддержку в проведении структурных и устойчивых реформ. Упор на судебную систему и борьбу с коррупцией вовсе не случаен. Ведь без них невозможны устойчивость и преемственность других реформ.

Третьим аспектом, который выделяет Европейский комиссар, является решение властей изменить избирательное законодательство. Беспокойство заключается в том, что данная инициатива, то есть введение одномандатной системы голосования, не основано на широком консенсусе политических сил страны. Более того, Хан даёт понять, что гражданское общество в недостаточной мере включено в этот процесс, и рекомендует молдавским властям обеспечить подлинный диалог с некоммерческим сектором.

Четвёртая причина беспокойства, похоже, связана с диалогом центральных органов власти с нацменьшинствами в регионах страны. В противном случае, Хан не выделил бы роль политики, обращённой к национальным меньшинствам, которая должна быть расширена до уровня всей страны.

Не в последнюю очередь, комиссар Хан высказался по поводу сектора средств массовой информации. Он настаивает на необходимости введения нового Кодекса телевидения и радио. В данном случае просматривается беспокойство по поводу того, что законодательные действия властей могут отразиться на плюрализме средств массовой информации.

6 ключевых аспектов Декларации Совета ассоциации

Заседание Совета ассоциация ЕС–Молдова от 31 марта 2017 года стало третьим по счёту и первым с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации (июль 2016 г.). В ходе мероприятия были подведены итоги, достигнутые к марту 2017 года, и подтверждён список приоритетных реформ, на реализации которых сосредоточатся ЕС и Молдова в два последующих года. Декларация Совета ассоциации, принятая в ходе заседания, показывает, насколько разветвлён и насыщен диалог между РМ и ЕС, а также насколько конкретными стали в последнее время требования европейцев к молдавским властям.

Спектр описанных в Декларации реформ, осуществления которых требует европейская сторона, очень разнообразен и простирается от безопасности, правосудия и СМИ до энергетики и бизнес-среды, затрагивая даже приднестровское урегулирование.

1. Устойчивость государства. Европейцы ставят социальную устойчивость Молдовы в центр политического диалога Молдова–ЕС. Это правильное решение, поскольку практически все сектора страны испещрены трещинами и уязвимы, причём ситуация ухудшилась за период с 2010 года. В частности, в Декларации упомянуты экономика, институциональный потенциал, отношения между гражданским обществом и властью и, не в последнюю очередь, энергетический сектор. Евросоюз всё яснее осознаёт, что к уязвимым местам Молдовы следует относиться со всей серьёзностью.

2. Продолжение реформ. ЕС хочет, чтобы реформы были продолжены, и выделяет ряд направлений в качестве крайне важных – систему правосудия (включая прокуратуру), антикоррупционную политику, средства массовой информации, энергетику и бизнес-среду. В этих конкретных областях европейцы особо заинтересованы в более хороших результатах в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона. В целом ЕС требует продолжения реформ, которые должны осуществляться по доброй воле, максимально практично и на основе консультаций с гражданским обществом.

3. Мошенничество в банковской системе. Всеобъемлющее, беспристрастное и эффективное расследование банковского мошенничества является необходимым условием, к которому ЕС возвращается снова и снова. Евросоюз подчёркивает необходимость повышения прозрачности и проведения расследования в отношении всех лиц, причастных к совершению данного преступления, а также указывает на потребность в открытых судебных процессах. Этого власти пока избегают – как в части всестороннего расследования в отношении соответствующих лиц (Илан Шор, бывший глава Нацбанка и т.д.), так и в плане повышения прозрачности судебных заседаний.

4. Использование европейской помощи для максимально прямой пользы граждан. Преобразующий характер помощи ЕС для граждан приобретает всё большее значение. Кроме того, помощь связана с предъявляемыми требованиями, которые, в свою очередь, должны вытекать из наличия удовлетворительного прогресса. Макрофинансовая помощь в размере 100 миллионов евро, выделение которой находится в процессе окончательного оформления, должна базироваться на точных и надёжных условиях.

5. Интеграционный подход. Национальные меньшинства должны быть интегрированы в общество, а власти должны разработать инклюзивную политику. Эта сфера является одной из немногих, в которых европейцы приветствуют усилия властей, в том числе в отношениях с АТО Гагаузия. В реальности в течение 2016–2017 годов в отношениях центральных властей с гагаузской автономией имел место ряд напряжённых эпизодов.

6. Реализация УВЗСТ. Статистика показывает позитивные тенденции, молдавский экспорт на европейский рынок в 2016 году увеличился на 9% и составил 65% от общего объёма экспорта. Тем не менее, большинство отраслей нуждаются в модернизации и гармонизации с законодательством ЕС и его требованиями (госзакупки, санитарный и фитосанитарный сектор, интеллектуальная собственность). Финансовая помощь для малых и средних предприятий также указывается как недостаточная. ЕС выражает готовность оказать помощь и предоставить экспертные знания, но эти меры должны быть дополнены конкретными шагами со стороны властей страны – модернизацией таможенной инфраструктуры, упрощением выдачи разрешительных документов, упрощением проверок и инспекций и т.д.

Вместо заключения...

Заседание Совета ассоциации в Брюсселе показало, что власти не уклоняются от программы реформ, а напротив, обещают обеспечить результаты. Однако это сильно контрастирует с тем, что происходит на самом деле, когда реформы зачастую оказываются частичными или незавершёнными (прокуратура, энергетика, средства массовой информации и т.д.).

Реформистское рвение Кишинёва может объясняться нуждой в европейской помощи, которая, в свою очередь, прокладывает дорожку к другим партнёрам по развитию. Увеличение объёмов помощи за год до парламентских выборов-2018 имеет важное значение, поскольку оно может косвенно стимулировать экономический рост в стране (например, инфраструктурные проекты, финансируемые ЕИБ и ЕБРР). Любое положительное восприятие является „добавленной стоимостью” для властей, полномасштабно участвующих в исправлении имиджа Демократической партии и Владимира Плахотнюка.

В то же время, по случаю заседания Совета ассоциации, молдавские власти попытались использовать геополитические фобии Евросоюза, указав на евразийские шаги президента Игоря Додона (Euroactiv, март 2017 г.). Но проевропейской крестовый поход премьера Филипа против евразийского вектора в Молдове не был оценён европейцами по достоинству.

В конечном итоге, заседание Совета ассоциации ЕС–Молдова показывает, что властям постепенно удалось выйти из внешней изоляции, в которой они находились в 2016 году. Условия, которые ставят МВФ и ЕС, остаются практически единственными эффективными рычагами, с помощью которых проевропейская оппозиция, гражданское общество и независимые СМИ могут формировать нелинейное поведение властей и/или управлять им. Для того, чтобы усилить воздействие давления, нужны синхронизация усилий и активный мониторинг властей страны, которые, однако, становятся всё более изобретательными и способными адаптироваться к новым ограничениям.