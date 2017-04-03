Павел Филип: Молдова продолжит путь евроинтеграции

Молдова продолжит путь евроинтеграции, несмотря на все препятствия. Кроме того, в июне в стране откроется бюро НАТО. А у проевропейских партий есть все шансы получить большинство мест в законодательном органе на следующих парламентских выборах. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в интервью французскому изданию La Croix.

Провал проевропейских партий на прошедших президентских выборах Павел Филип объяснил французским журналистам разочарованием граждан. Он сослался на то, что его предшественник использовал часть средств, полученных из европейских фондов, в мошеннических схемах. Премьер добавил, что задача нынешнего правительства - вернуть доверие внешних партнеров и граждан страны.

Спросили главу кабмина и о том, почему Молдова, которая является бывшей советской республикой, выбрала путь евроинтеграции вместо Евразийского союза. Премьер отметил, что для того чтобы получить ответ, достаточно сравнить уровень жизни в Евросоюзе и в России. Он также уверен, что применение европейских стандартов приведет к развитию нашей страны.

Кроме того, премьер заверил, что президенту Игорю Додону не удастся помешать открытию бюро НАТО в Молдове, которое намечено на июнь. Павел Филип убежден, что это не вызовет обострения отношений с приднестровским регионом, так как речь идет о дипломатической миссии и подобные бюро работают в различных странах, в том числе в России.

Глава кабмина отметил, что Молдова останется нейтральной страной, как того требует конституция. Коснулся премьер и парламентских выборов 2018 года. Он надеется, что проевропейским партиям удастся получить большинство голосов благодаря многочисленным реформам, которые внедряет правительство.