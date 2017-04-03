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Общество
Количество пустующих сёл в Молдове удвоилось
03.04.2017

По документам есть, а по факту нет. Речь о девяти незаселённых сёлах, которые превратились в руины. По данным переписи населения, число таких населённых пунктов за десять лет увеличилось вдвое.

В 2004 году их было всего четыре. Кроме того, согласно данным, в 118-ти населённых пунктах проживают менее ста человек. Среди них село Маёвка Окницкого района, а также сёла Лелина и Одая Шолданештского района. Хуже обстоят дела в селе Питешты Леовского района. Там проживают менее 50 человек, в том числе семь детей.


 
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