Количество пустующих сёл в Молдове удвоилось

По документам есть, а по факту нет. Речь о девяти незаселённых сёлах, которые превратились в руины. По данным переписи населения, число таких населённых пунктов за десять лет увеличилось вдвое.

В 2004 году их было всего четыре. Кроме того, согласно данным, в 118-ти населённых пунктах проживают менее ста человек. Среди них село Маёвка Окницкого района, а также сёла Лелина и Одая Шолданештского района. Хуже обстоят дела в селе Питешты Леовского района. Там проживают менее 50 человек, в том числе семь детей.