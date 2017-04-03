Молдова будет закупать электроэнергию на Украине по выгодной цене

Молдова с сегодняшнего дня импортирует электроэнергию из Украины. "Энергоком" подписал контракт с украинской фирмой о поставках электроэнергии до 31го марта 2018 года. Цена - 50 долларов 20 центов за мегаватт-час.

В министерстве экономики отмечают, что украинская фирма сделала более выгодное предложение, нежели Кучурганская ГРЭС. Там цена составляла бы 54 доллара 40 центов. А так Молдова сможет экономить на закупке электроэнергии почти 300 миллионов леев в год. К

онкурс по выбору поставщика завершился 31 марта. Наблюдали за ним представители НАРЭ, секретариата Европейского энергетического сообщества и делегации ЕС в Молдове.

В НАРЭ подчеркивают, что в услових нового контракта предпосылок для повышения тарифа для конечных потребителей нет.

"В случае, если варьируется только экспортная цена, а она составит 50 долларов за мегаватт-час, нет предпосылок для увеличения тарифа. Закон об электроэнергии четко указывает, что разница между параметрами для пересмотра тарифа должна составлять 5%", - сказал глава управления НАРЭ Александру Урсу.

"DTEK Trading" - крупнейший частный энергетический холдинг на Украине. Кроме поставок электро- и теплоэнергии он специализируется на добыче угля и природного газа и управлении ветряными электростанциями. В соседней стране холдинг обеспечивает электроэнергией и теплом почти четыре с половиной миллиона человек.