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Экономика
Молдова будет закупать электроэнергию на Украине по выгодной цене
03.04.2017

Молдова с сегодняшнего дня импортирует электроэнергию из Украины. "Энергоком" подписал контракт с украинской фирмой о поставках электроэнергии до 31го марта 2018 года. Цена - 50 долларов 20 центов за мегаватт-час.

В министерстве экономики отмечают, что украинская фирма сделала более выгодное предложение, нежели Кучурганская ГРЭС. Там цена составляла бы 54 доллара 40 центов. А так Молдова сможет экономить на закупке электроэнергии почти 300 миллионов леев в год. К

онкурс по выбору поставщика завершился 31 марта. Наблюдали за ним представители НАРЭ, секретариата Европейского энергетического сообщества и делегации ЕС в Молдове.

В НАРЭ подчеркивают, что в услових нового контракта предпосылок для повышения тарифа для конечных потребителей нет.

"В случае, если варьируется только экспортная цена, а она составит 50 долларов за мегаватт-час, нет предпосылок для увеличения тарифа. Закон об электроэнергии четко указывает, что разница между параметрами для пересмотра тарифа должна составлять 5%", - сказал глава управления НАРЭ Александру Урсу.

"DTEK Trading" - крупнейший частный энергетический холдинг на Украине. Кроме поставок электро- и теплоэнергии он специализируется на добыче угля и природного газа и управлении ветряными электростанциями. В соседней стране холдинг обеспечивает электроэнергией и теплом почти четыре с половиной миллиона человек.


 
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