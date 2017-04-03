Додон устроил Евразийский форум Кишиневе, чтобы попросить вступить в Таможенный союз

Международный форум «Евразийский экономический союз — Республика Молдова» состоится сегодня в Кишиневе. Мероприятие будет проходить во Дворце Республики.

На 11.20 запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Молдовой. Затем Додон и председатель комиссии Тигран Саркисян сделают заявления для прессы.

В мероприятии, помимо Додона и Саркисяна, примут участие вице-министр экономического развития РФ Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка по развитию Ярослав Лисоволик, член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая и другие.