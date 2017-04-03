Юлиана Берегой успешно прошла этап "поединков" на шоу Голос.Дети (Видео)

Двенадцатилетняя Юлиана Берегой из Молдовы успешно прошла очередной этап на популярном российском шоу Голос.Дети

Юлиана Берегой из Оргеева успешно прошла второй этап четвертого сезона российского шоу Голос.Дети. На этапе "Поединков" представительница Молдовы пела вместе с Яной Куликовой и Ренатой Рамазановой.

Вместе с их наставницей Нюшей для выступления девочки выбрали песню Бьянки "Я не отступлю". "Это опять очень тяжело, но все-таки я хочу забрать с собой дальше Юлиану", — сказала после исполнения номера Нюша. От переполнивших эмоций исполнительница из Оргеева не смогла сдержать слез радости.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети. Кстати, всего за несколько первых минут выступления девочки в соцсетях появились сотни откликов и комментариев по этому поводу.

Яна Куликова, Рената Рамазанова и Юлианна Берегой «Я не отступлю» - Поединки - Голос.Дети - Сезон 4