Додон и Красносельский хотят обсудить в формате «5+2» планы РМ и Украины контролировать границу

Президент Игорь Додон и лидер Тирасполя Вадим Красносельский договорились направить совместное письмо действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с просьбой созвать встречу в формате «5+2», в которую хотят включить вопрос возможного введения молдавско-украинского контроля на приднестровской границе.

Приднестровские СМИ пишут, что во время встречи сторон особое внимание было уделено планам Молдовы по установлению совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья в пункте пропуска «Кучурган».

Так, Красноселький в ходе диалога обозначила весь перечень рисков, которые «повлечет за собой этот односторонний шаг». «Мы высказали опасения относительно рисков для экономики Приднестровья. Они весомы в финансовом плане, существует угроза сокращения рабочих мест», — констатировал Вадим Красносельский.

Игорь Додон отметил, что позиция приднестровской стороны услышана. «Мы понимаем эту озабоченность. Мои советники изучат все риски. Мы сделаем все возможное, чтобы не было никаких потерь для бюджета Приднестровья,экономических агентов и физических лиц. Надеюсь, специалисты в ближайшее время проработают все эти моменты», — пообещал президент Молдовы.

Напомним, ранее глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев попросил включить вопрос возможного введения молдавско-украинского контроля на приднестровской границе в повестку встречи в формате «5+2».

21 марта лидер Тирасполя встретился в Москве с российским вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. В рамках встречи они обсудили планы установить молдавско-украинский контроль на границе Приднестровья в пункте пропуска «Кучурган».

Тогда Красносельский выразил убежденность, что усилия России, как страны гаранта и посредника в переговорном процессе способствует включению этого вопроса в повестку формата «5+2».