Chisinau: “Мой белый город, ты цветок из камня”…

В ходе ремонта фасада здания примэрии механические часы будут заменены на электронные. Причина — желание примэрии идти в ногу со временем.

Часы отра­ба­ты­ва­ют уже пятый срок служ­бы — соглас­но пас­пор­ту завода-производителя они рас­счи­та­ны все­го на 10 лет рабо­ты, а ходят 43 года без еди­ной заме­ны основ­ных дета­лей и про­фи­лак­ти­че­ско­го ремон­та.

Как рас­ска­зы­ва­ют работ­ни­ки мэрии: «В теп­лое вре­мя года часы отста­ют на 3 – 4 мину­ты в сут­ки, а когда холод­но, наобо­рот, спе­шат. Кро­ме того, стрел­ки у часов очень тяже­лые, дер­жат­ся на тон­кой трех­мил­ли­мет­ро­вой оси, из-за это­го про­ис­хо­дит запаз­ды­ва­ние. Поэто­му и мело­дия начи­на­ет зву­чать на несколь­ко секунд рань­ше поло­жен­но­го сро­ка».

Дру­гой вопрос, кото­рый выста­ви­ли на обсуж­де­ние в прим­э­рии — сме­на мело­дии. Сей­час часы игра­ют мело­дию Доги «Мой белый город», одна из вер­сий выне­сен­ная на обсуж­де­ние — заме­нить мело­дию Carla’s Dreams — Născut În Moldova. Что­бы часы ста­ли не толь­ко сим­во­лом горо­да, но и всей стра­ны.

Прим­э­рия Киши­не­ва выпла­тит 1,04 млн леев муни­ци­паль­но­му про­ект­но­му инсти­ту­ту Chişinău-Proiect за рестав­ра­цию сво­е­го фаса­да и кры­ши, сооб­ща­ет­ся на сай­те прим­э­рии. Chişinău-Proiect выиг­рал кон­курс, кото­рый про­во­дил­ся 11 янва­ря 2017 года. Про­ект ремон­та будет раз­ра­бо­тан за 10 меся­цев.

Зда­ние прим­э­рии было постро­е­но в 1901 году и счи­та­ет­ся памят­ни­ком архи­тек­ту­ры.

Часы на мэрии были спро­ек­ти­ро­ва­ны груп­пой работ­ни­ков 63 отде­ла заво­да «Сиг­нал» в 1974 году. Тогдаш­ний гор­ис­пол­ком выде­лил для этой цели око­ло 100 тысяч руб­лей.