Подписан меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕврАзЭС

Свои подписи под документом поставили Президент Республики Молдова Игорь Додон и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Ранее глава государства заявлял, что заключение договора станет первым шагом к налаживанию диалога в целях развития взаимовыгодного экономического сотрудничества в очень многих областях, среди которых: торговая политика, промышленность, информационные технологии, цифровая экономика, агропромышленный комплекс, транспорт, энергетика, финансовые рынки, развитие предпринимательства и многие другие направления.

- Хочу отметить, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова не противоречит ранее подписанным международным договорам. Более того, считаю, что подписание меморандума и выполнение его положений будет способствовать достижению баланса в экономических отношениях Республики Молдова с западными и восточными партнерами, - заявлял он.

Подписание документа состоялось в рамках Международного форума «Евразийский экономический союз – Республика Молдова», который стартовал сегодня в Кишиневе.