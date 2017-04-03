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Спорт
Юрий Дудогло стал европейским вице-чемпионом по тяжелой атлетике
03.04.2017

 Молдавский штангист Юрий Дудогло стал европейским  вице-чемпионом по тяжелой атлетике на конкурсе, который проходит в Хорватии. В категории 56 кг молдавский спортсмен был превзойден итальянцем  Мирко Скарантино, который в общей сложности поднял 266 кг, а это на 5 кг больше, чем показатели Дудогло, передает  IPN.

Юрий Дудогло занял первое место в толчке штанги с весом 146 кг и в рывке штанги с весом 115 кг. В прошлом году на соревнованиях в Норвегии, он показал хорошие результаты лишь в рывке, заняв 3 место.

В этом году Молдову будет представлять Олег Сырги, Сергей Чекир, Андрей Бырка, Александр Шпак и Наталья Прищепа. Чемпионат Европы в Хорватии завершится 8 апреля.


 
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