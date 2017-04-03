Трибой станет домашним затворником, как Шор и Грама – сейчас это модно

Прокуратура будет настаивать на домашнем аресте, как мере пресечения для Валериу Трибой и его подельников.

Как сообщил Deschide.MD глава прокуратуры по борьбе с коррупцией и особо тяжкими преступлениями, Виорел Морарь, сейчас проводятся уголовно-процессуальные действия по сбору достаточного количества информации по делу замминистра Трибой и в этих условиях изоляция задержанных пяти человек имеет большой смысл.

Задержанный чиновник обвиняется в превышении власти и нанесении государственному бюджету ущерба в крупных размерах. Остальные четверо имеют статус соучастников.

Валериу Трибой был задержан в пятницу после обысков в здании правительства. Прокуроры установили, что чиновник, злоупотребляя своим положением, купил через третьих лиц здание Moldtelecom за сумму около одного миллиона леев, а затем сдал его в аренду компании Furnizarea Energiei Electrice Nord, на 10-летний срок.

По данным следствия, подозреваемый дал указание отремонтировать здание за счет компании, для чего были выделены 4 миллиона леев.

Валериу Трибой грозит до шести лет лишения свободы.