Меморандум с Евразийской экономической комиссией не имеет юридической силы, мнения

Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, подписанный президентом Игорем Додоном, не имеет юридической силы, а глава государства нарушил Конституцию. Такие заявления были сделаны в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Аналитик Дионис Ченуша считает, что Меморандум, подписанный Игорем Додоном, может повлиять на исход парламентских выборов в 2018 году „Это документ без юридической силы, но обладающий политической силой, который способен помочь ПСРМ прийти к власти в 2018 году. Президент вступил на минное поле, любой политик, пришедший к власти, должен руководствоваться в своих действиях положениями Конституции и действовать в духе Конституции. Если бы Игорь Додон руководствовался духом Конституции, он бы так не поступил”, - заявил Ченуша.

Политолог Ион Тэбырцэ также считает, что Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией не имеет юридической силы. „С юридической точки зрения этот документ не имеет никакой силы. То, что делает Игорь Додон, не имеет реальной основы. Игорь Додон соблюдает Конституцию тогда, когда это его устраивает, и так, как это его устраивает”, - сказал Тэбырцэ.

Директор общественной организации „Promo-Lex” Ион Маноле утверждает, что Игорь Додон, по крайней мере, должен был проинформировать граждан перед подписанием документа. „То, каким образом действовал Игорь Додон, показывает отсутствие связи между президентом, парламентом и правительством. Мы допускаем, что у президента отсутствует взаимопонимание с двумя этими институтами. Но он же мог проконсультироваться с гражданским обществом? Мы должны были знать, что подразумевает этот документ, чего нам ожидать. Граждане имели право получить информацию, а не быть поставленными перед свершившимся фактом”.