Половина партий представила свои финансовые отчёты за 2016 год

23 из 45 политических партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции, представили свои финансовые отчёты за 2016 год. Часть из отчётов были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, передаёт IPN.

Согласно отчётам, доступным на официальном сайте ЦИК, самым большим бюджетом в минувшем году располагала Демократическая партия Молдовы – свыше 53,8 миллиона леев, из которых более 7,4 миллиона составили деньги, выделенные из государственного бюджета.

Партией, получившей наибольшее финансирование из государственного бюджета, – в размере свыше 8,5 миллиона – стала Либерально-демократическая партия Молдовы. Общий бюджет ЛДПМ превысил 9,2 миллиона леев.

Завершает список партий с наибольшим бюджетом в 2016 году Партия коммунистов Республики Молдова, которая располагала 6,8 миллиона леев, из которых свыше 5,7 миллиона были деньгами, выделенными из государственного бюджета.

На противоположном полюсе находятся партии, чьи доходы и расходы в течение 2016 года были равны нулю: Партия регионов Молдовы, Политическая партия „Европейское движение” и Русско-славянская партия Молдовы.

Партиям, не представившим отчёты об управлении своими финансами или представившим в отчёте неполные данные, придётся заплатить штраф в размере от 180 до 300 условных единиц.