800 компаний будут проверены инспекцией труда в ближайшие месяцы

По 30 июня контролю будут подвергнуты 795 компаний. Государственная инспекция труда в Молдове опубликовала список предприятий, в которых будут проведены проверки во втором квартале 2017 года, сообщает Bizlaw.md.

Таким образом, с 1 апреля по 30 июня контролю будут подвергнуто почти на 100 меньше предприятий, проверенных в прошлом квартале этого года (892).

Согласно закону, при проверках будут обращать внимание на соблюдение следующих правовых положений: заключение индивидуальных трудовых договоров и коллективных договоров труда; обеспечение режима труда и отдыха работникам в соответствии с трудовым законодательством; своевременная выплата зарплат; обеспечение безопасного рабочего места; предоставление отпусков; предоставление хорошо оборудованного рабочего места для людей с ограниченными возможностями.