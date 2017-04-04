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Общество
800 компаний будут проверены инспекцией труда в ближайшие месяцы
04.04.2017

По 30 июня контролю будут подвергнуты 795 компаний. Государственная инспекция труда в Молдове опубликовала список предприятий, в которых будут проведены проверки во втором квартале 2017 года, сообщает Bizlaw.md.

Таким образом, с 1 апреля по 30 июня контролю будут подвергнуто почти на 100 меньше предприятий, проверенных в прошлом квартале этого года (892).

Согласно закону, при проверках будут обращать внимание на соблюдение следующих правовых положений: заключение индивидуальных трудовых договоров и коллективных договоров труда; обеспечение режима труда и отдыха работникам в соответствии с трудовым законодательством; своевременная выплата зарплат; обеспечение безопасного рабочего места; предоставление отпусков; предоставление хорошо оборудованного рабочего места для людей с ограниченными возможностями.


 
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