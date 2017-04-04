Потерявшиеся дети: по данным Корины Фусу не учатся 115 детей, по другим данным - почти 100 тысяч

Ольга ЗЛАТАЯ

Пока власти делают вид, что в сфере образования все хорошо, демографы и эксперты бьют тревогу. Все больше детей в нашей стране не получает образования, и Молдова приближается по этим показателям к странам третьего мира. «Знает ли кто-то, чем заняты 96 тысяч детей в возрасте 7-18 лет, которые не посещают ни одно образовательное учреждение? – спрашивает на своей страничке в соцсети эксперт «IDIS» Viitorul Вячеслав Ионицэ. - Что с ними, что с нами со всеми? Из 458,5 тысячи детей в возрасте 7-18 лет только 262,5 тысячи, или 79 процентов, получают образование. Чем заняты оставшиеся? Про молодых людей 19-23 лет, из которых учится один из четырех, отдельный разговор».

Реальный уровень охвата учебой может оказаться еще ниже

Эксперт пояснил «МВ», что расчеты сделал исходя из последних данных национальной статистики – общего количества детей школьного возраста и средних данных по посещению учебных заведений (Biroul National de Statistica, Rapoartele statistice nr. 1-SGL, 1-SS): «Получилось с некоторыми погрешностями по возрастам, однако в целом картина более или менее достоверна. По детям в возрасте 7-10 лет: 14 970 из 150 235, то есть 10 процентов, не получают образования. В категории 11-15 лет – 26 913 из 18 524, или 14,5 процента. В возрасте 16-18 лет не учатся 54 143 из 122 996, или 44 процента».

Ионицэ утверждает, что не учел еще «мертвые души» - детей, которых родители увезли за границу, но которые продолжают фигурировать в списках школ. На них государство выделяет финансы. К примеру, стандартный расход на одного учащегося в 2016 году составлял 8771 лей, а в 2017-м - 8903 лея. Реально уровень охвата детей образованием в Молдове может оказаться еще ниже.

Молдова деградирует интеллектуально к уровню стран третьего мира

Об этой проблеме прямо-таки кричат и другие эксперты.

В эфире одного из телеканалов экономический аналитик Михаил Пойсик заявил, что Молдова деградирует не только экономически, но и интеллектуально: экспортирует свои интеллектуальные богатства за рубеж, а сама остается ни с чем.

«Берем данные за 2008-2009 учебный год и за 2016-2017-й, - приводит свой расклад Пойсик. - У нас было школьников (лицеи, гимназии, школы) 434 тысячи, стало 332 – сокращение на четверть за восемь лет! Профтехучилища: было 24,3 тысячи учащихся, стало 17,2 – минус 29,2 процента. Колледжи: было 32,7 тысячи, стало 17,2 тысячи – сокращение на 49,7 процента, почти вдвое! Всего за восемь лет! Вузы: было 114,9 тысячи, стало 74,7 тысячи – минус 35 процентов».

По вопросу посещаемости учебных заведений имеется официальная статистика, по которой есть дети в возрасте 7-10 лет (в соответствии с группой) и есть учащиеся, которые ходят в школу, говорит Пойсик: «У нас по состоянию на 2016-2017 год детей - 150,2 тысячи, а учатся только 137 тысяч. Каждый десятый ребенок этого возраста – вне системы образования. Данные по группе 11-15 лет: 185,2 тысячи, а посещают 155,7 – уже минус 16 процентов. Возраст 16-19 лет: 169,7 тысячи – посещают 35,1 тысячи. То есть только каждый пятый ходит в старшие классы».

Эксперт говорит, что соответствующие показатели по селам вообще приближаются к нулю. Если в ближайшем будущем государство не займется этой проблемой, через десяток лет страна окончательно скатится к уровню стран третьего мира: «На уровне государства вопрос не поднимается, ситуация идет по наклонной вниз. Да, вопреки всему и вся у нас есть грамотные ребята, которые получают хорошее образование, учатся в вузе и занимаются самообразованием. Но эти толковые ребята все уезжают. Нас подводят к черте, за которой мы будем уже страной третьего мира».

Причина одна - бедность

Совсем недавно и омбудсмен по правам ребенка Майя Бэнэреску в СМИ заявила (http://moldovanews.md/25022017/obshhestvo/146593.htm), что государство должно работать с семьями, где дети не учатся в школе. По ее словам, учебные заведения не посещают ребята из многодетных семей, социально уязвимых и те, у кого родители за границей. Причина почти всегда одна – нет денег.

Омбудсмен отметила, что некоторые дети уехали за границу с родителями, а в Молдове их зарегистрировали как бросивших школу: «Местные органы опеки не знают, куда уехали эти люди, с какой целью. Неизвестно, что будет с детьми. Хотя по закону родители обязаны представить документ с пояснениями, что будет с детьми и чем они будут заниматься здесь или в другом государстве».

Радужная картинка минпросвета: не ходят в школу всего 115 детей

Между тем у официальных властей картинки совсем другие. Зимой минпросвет отчитывался о том, что из общего числа детей школьного возраста – по их данным, это 289,397 тысячи человек - в этом учебном году лишь 115 (!) не были зачислены в лицеи и школы, а 148 перестали их посещать еще в первом семестре 2016-2017 учебного года. Речь идет о детях в возрасте 7-16 лет.

Согласно статистике минпросвета, с 2010 по 2015 год количество учащихся снизилось на 16 процентов, преподавателей – на 21. Все уехали, в основном - из сел, в которых «оптимизируются» школы и медпункты. И еще несколько цифр, которые дает министерство. В 2015-2016 учебном году количество учебных заведений первого и второго уровней сократилось на 24 единицы, закрылись шесть начальных школ, 11 гимназий, два лицея и пять школ для детей с умственными и физическими отклонениями; 19 гимназий стали начальными школами, 30 лицеев – гимназиями.

Поможет ли «скорая помощь» детям «стать счастливыми»?

В этой ситуации три профильных министерства объявили о создании междисциплинарных команд для выявления детей в ситуации риска в трёх (пока) районах: Кэлэрашь, Унгень и Фэлешть.

Эти группы «скорой помощи» будут состоять из специалистов в области образования, здравоохранения, общественного порядка, соцпомощи и служб реагирования в чрезвычайных ситуациях, сообщает IPN. Как рассказала министр труда, социальной защиты и семьи Стелла Григораш, прошли инструктаж около 5000 педагогов, врачей, полицейских и соцработников, «а конечная цель состоит в том, чтобы сделать детей счастливыми».

Специалисты будут обращать внимание на то, есть ли у детей матери, чем они кормят ребёнка и как обеспечивают гигиену. Отныне будет оцениваться еще и перспектива интеллектуального роста несовершеннолетнего. Модель разработана в рамках проекта «Прочная семья для каждого ребёнка», реализуемого общественной ассоциацией «Партнёрства для каждого ребенка» совместно с минтруда, минпросветом, МВД и 11 районами при финансовой поддержке USAID.

Но поможет ли это, если школы и больницы закрываются, а родители уезжают, если 27 процентов детей в возрасте до года не получают помощи врачей? Это данные минздрава, который обещает сократить этот показатель до 2018 года с помощью ЮНИСЕФ до 10 процентов. Будет разработано положение, которое обяжет врачей проводить посещения детей на дому, разработают стандарты ухода. Минздрав также обещает разработать национальную стратегию диалога для изменения поведения подростков (профилактика половых инфекций и беременности, продвижение психического здоровья и здорового питания).

«Молдавские ведомости» будут следить за тем, как пойдет реализация этих программ.